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Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 1 августа

17:20
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев — олимпийские чемпионы Токио-2020 в миксте. Фото Reuters
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев — олимпийские чемпионы Токио-2020 в миксте. Фото Reuters

В воскресенье, 1 августа, на Олимпийских играх были разыграны 25 комплектов наград.

В медальном зачете лидирует Китай, сборная США обошла Японию и поднялась на второе место.

Сборная России, которая завоевала в воскресенье 6 (1-4-1) медалей, опустилась с четвертой позиции на пятую, пропустив Австралию.

Страна З С Б Всего
1 Китай 24 14 13 51
2 США 20 23 16 59
3 Япония 17 5 9 31
4 Австралия 14 3 14 31
5 Россия 12 19 13 44
6 Великобритания 10 10 12 32
7 Франция 5 10 6 21
8 Корея 5 4 8 17
9 Италия 4 8 15 27
10 Нидерланды 4 7 6 17
11 Германия 4 4 11 19
12 Новая Зеландия 4 3 4 11
13 Чехия 4 3 1 8
14 Канада 3 4 7 14
15 Швейцария 3 4 5 12
16 Хорватия 3 2 2 7
17 Тайвань 2 4 4 10
18 Бразилия 2 3 5 10
19 Венгрия 2 2 2 6
20 Словения 2 1 1 4
21 Катар 2 0 0 2
22 Косово 2 0 0 2
23 Эквадор 2 0 0 2
24 Испания 1 3 3 7
25 Грузия 1 3 1 5
26 Венесуэла 1 3 0 4
27 Румыния 1 3 0 4
28 Швеция 1 3 0 4
29 Гонконг 1 2 0 3
30 Словакия 1 2 0 3
31 ЮАР 1 2 0 3
32 Австрия 1 1 3 5
33 Дания 1 1 2 4
34 Сербия 1 1 2 4
35 Ямайка 1 1 1 3
36 Бельгия 1 1 1 3
37 Норвегия 1 1 1 3
38 Польша 1 1 0 2
39 Тунис 1 1 0 2
40 Израиль 1 0 2 3
41 Ирландия 1 0 2 3
42 Турция 1 0 2 3
43 Белоруссия 1 0 1 2
44 Узбекистан 1 0 1 2
45 Фиджи 1 0 1 2
46 Эстония 1 0 1 2
47 Бермуды 1 0 0 1
48 Греция 1 0 0 1
49 Иран 1 0 0 1
50 Латвия 1 0 0 1
51 Таиланд 1 0 0 1
52 Филиппины 1 0 0 1
53 Эфиопия 1 0 0 1
54 Колумбия 0 2 1 3
55 Доминиканская Республика 0 2 0 2
56 Украина 0 1 5 6
57 Индонезия 0 1 2 3
58 Монголия 0 1 2 3
59 Куба 0 1 1 2
60 Индия 0 1 1 2
61 Португалия 0 1 1 2
62 Сан-Марино 0 1 1 2
63 Уганда 0 1 1 2
64 Болгария 0 1 0 1
65 Иордания 0 1 0 1
66 Македония 0 1 0 1
67 Туркмения 0 1 0 1
68 Казахстан 0 0 3 3
69 Мексика 0 0 3 3
70 Азербайджан 0 0 2 2
71 Египет 0 0 2 2
72 Аргентина 0 0 1 1
73 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1
74 Кувейт 0 0 1 1
75 Малайзия 0 0 1 1
76 Финляндия 0 0 1 1

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