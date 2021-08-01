Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 1 августа

В воскресенье, 1 августа, на Олимпийских играх были разыграны 25 комплектов наград.

В медальном зачете лидирует Китай, сборная США обошла Японию и поднялась на второе место.

Сборная России, которая завоевала в воскресенье 6 (1-4-1) медалей, опустилась с четвертой позиции на пятую, пропустив Австралию.