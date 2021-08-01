Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 1 августа
17:20
В воскресенье, 1 августа, на Олимпийских играх были разыграны 25 комплектов наград.
В медальном зачете лидирует Китай, сборная США обошла Японию и поднялась на второе место.
Сборная России, которая завоевала в воскресенье 6 (1-4-1) медалей, опустилась с четвертой позиции на пятую, пропустив Австралию.
|№
|Страна
|З
|С
|Б
|Всего
|1
|Китай
|24
|14
|13
|51
|2
|США
|20
|23
|16
|59
|3
|Япония
|17
|5
|9
|31
|4
|Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
|Россия
|12
|19
|13
|44
|6
|Великобритания
|10
|10
|12
|32
|7
|Франция
|5
|10
|6
|21
|8
|Корея
|5
|4
|8
|17
|9
|Италия
|4
|8
|15
|27
|10
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|11
|Германия
|4
|4
|11
|19
|12
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|13
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|14
|Канада
|3
|4
|7
|14
|15
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|16
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|17
|Тайвань
|2
|4
|4
|10
|18
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|19
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|20
|Словения
|2
|1
|1
|4
|21
|Катар
|2
|0
|0
|2
|22
|Косово
|2
|0
|0
|2
|23
|Эквадор
|2
|0
|0
|2
|24
|Испания
|1
|3
|3
|7
|25
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|26
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|27
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|28
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|29
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|30
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|31
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|32
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|33
|Дания
|1
|1
|2
|4
|34
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|35
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|36
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|37
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|38
|Польша
|1
|1
|0
|2
|39
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|40
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|41
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|42
|Турция
|1
|0
|2
|3
|43
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|44
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|45
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|46
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|47
|Бермуды
|1
|0
|0
|1
|48
|Греция
|1
|0
|0
|1
|49
|Иран
|1
|0
|0
|1
|50
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|51
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|52
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|53
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|54
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|55
|Доминиканская Республика
|0
|2
|0
|2
|56
|Украина
|0
|1
|5
|6
|57
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|58
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|59
|Куба
|0
|1
|1
|2
|60
|Индия
|0
|1
|1
|2
|61
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|62
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|63
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|64
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|65
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|66
|Македония
|0
|1
|0
|1
|67
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|68
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|69
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|70
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|71
|Египет
|0
|0
|2
|2
|72
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|73
|Кот-д`Ивуар
|0
|0
|1
|1
|74
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|75
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|76
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
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