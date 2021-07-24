Олимпиада 25 июля: ждем от России минимум три медали, в том числе золотую
В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх-2020 в Токио будет разыграно 18 комплектов медалей — в велошоссе, дзюдо, плавании, прыжках в воду, скейтбординге, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, тяжелой атлетике и фехтовании.
Во многих из этих видов спорта сборной России есть что доказывать.
Дзюдо и фехтование разочаровали в субботу, но теперь наши бросают в бой проверенных бойцов — олимпийскую чемпионку рапиристку Ирину Дериглазову, серебряного призера чемпионата мира шпажиста Сергея Биду и серебряного призера чемпионата мира дзюдоистку Наталью Кузютину. Если это трио не принесет минимум одно золото, значит, у нас проблемы или с везением, или с подготовкой.
В стрельбе из лука будет главный шанс спортсменок ROC на медаль — командный турнир у женщин.
Тхэквондо и пулевая стрельба по традиции полны сюрпризов, но стрелки точно претендуют на подиум.
В плавание пока еще «не наши» финалы.
То же самое можно сказать о прыжках в воду и тяжелой атлетике.
В скейтбординге россиян в Токио нет вообще.
При этом 25 июля нас ждут хорошие матчи в женском волейболе, гандболе, баскетболе 3х3 и в теннисе, где Андрей Рублев будет рубиться с главной японской звездой Кеем Нисикори.
Все события второго дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю