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Олимпиада 25 июля: ждем от России минимум три медали, в том числе золотую

20:00
Россия в Токио: второй день. Фото AFP
Россия в Токио: второй день. Фото AFP

В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх-2020 в Токио будет разыграно 18 комплектов медалей — в велошоссе, дзюдо, плавании, прыжках в воду, скейтбординге, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, тяжелой атлетике и фехтовании.

Во многих из этих видов спорта сборной России есть что доказывать.

Дзюдо и фехтование разочаровали в субботу, но теперь наши бросают в бой проверенных бойцов — олимпийскую чемпионку рапиристку Ирину Дериглазову, серебряного призера чемпионата мира шпажиста Сергея Биду и серебряного призера чемпионата мира дзюдоистку Наталью Кузютину. Если это трио не принесет минимум одно золото, значит, у нас проблемы или с везением, или с подготовкой.

В стрельбе из лука будет главный шанс спортсменок ROC на медаль — командный турнир у женщин.

Тхэквондо и пулевая стрельба по традиции полны сюрпризов, но стрелки точно претендуют на подиум.

В плавание пока еще «не наши» финалы.

То же самое можно сказать о прыжках в воду и тяжелой атлетике.

В скейтбординге россиян в Токио нет вообще.

При этом 25 июля нас ждут хорошие матчи в женском волейболе, гандболе, баскетболе 3х3 и в теннисе, где Андрей Рублев будет рубиться с главной японской звездой Кеем Нисикори.

Все события второго дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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