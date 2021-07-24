Ждем первого золота Токио? Медальные надежды на фехтование, дзюдо и стрельбу из лука: что будет на Олимпиаде 25 июля

Анонс событий 25 июля, второго дня Игр-2020.

В первый медальный день Олимпиады команда ОКР завоевала две медали — серебро в стрельбе и бронзу в тхэквондо. Но пока что нет золота, поэтому в командном зачете мы далеко от лидерских позиций. Шансы услышать музыку Петра Чайковского наверняка будут 25 июля — нужно следить за фехтованием, стрельбой из лука и дзюдо. Что еще интересного будет в программе токийских Игр — в обзоре «СЭ».

Старт гандболисток и волейболисток

Вновь в топе игровики. Если вы живете на Дальнем Востоке, страдаете бессонницей либо не знаете, чем себя занять с трех утра до семи, — включайте Олимпиаду. Первый матч женской волейбольной сборной в любом случае весомый повод пожертвовать здоровым сном ради хорошей игры. Ведь сразу же нам предстоит встреча с одними из фавориток — итальянками. Команда Серджо Бузато приехала в Токио в качестве темной лошадки, тем больше будет мотивации у наших девушек показать зубы в игре с претендентками на золото. К тому же итальянец Бузато наверняка знает секретные ходы против соотечественниц.

Следом стартует женский гандбол. Здесь наша сборная вообще в статусе действующих олимпийских чемпионок. Большая часть золотой бригады Рио-2016 во главе с Анной Вяхиревой в деле, и даже Евгений Трефилов, несмотря на проблемы со здоровьем, доехал до Японии. Правда не в качестве тренера, а в качестве болельщика, ищите его на трибунах среди немногочисленных зрителей. Встреча с Бразилией — хорошая проверка текущего состояния команды и возможность поймать игровой ритм. И начать хотелось бы с победы, хотя просто не будет точно. Настрой на подопечных Алексея Алексеева и так будет запредельным в любой встрече, так еще и наш главный тренер решил поиграть в треш-ток и назвал сборную Бразилии возрастной командой, которая быстро сдувается физически. Возможно, он и прав, но не хотелось бы, чтобы матч жизни и смерти они выдали именно против команды ОКР.

3.00 Волейбол. Женщины. ROC — Италия

5.00 Гандбол. ROC — Бразилия

Волейболистки сборной России. Фото FIVB

Проштрафившийся стрелок и битва со сборной Украины

Накануне мы удивились серебру Анастасии Галашиной. Теперь будем внимательнее следить за перипетиями пулевой стрельбы. Во второй соревновательный день этого вида нас ждут финалы в женском пистолете (10 м) и мужской винтовке (10 м). В первой дисциплине представителей команды ОКР нет, зато в мужской пневматической винтовке соревнуются сразу два россиянина — Сергей Каменский и Григорий Шамаков. Каминский, между прочим, выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх в Рио. Правда, едва не пролетел мимо итоговой заявки в Токио из-за проблем с дисциплиной. Тренеры сборной дали ему шанс реабилитироваться на этапах Кубка мира и в последний момент все-таки включили в состав олимпийской команды.

Не забываем и о другой стрельбе — из лука. Нас ждут соревнования женских команд — любопытная дисциплина, где многое будет зависеть от взаимопонимания в коллективе. Мы уже уступили в миксте, но от девушек мы ждем максимального результата. Совсем недавно наша команда стала первой на чемпионате Европы, и помешать им взять медаль в Японии может только палящее токийское солнце. Светлана Гомбоева во время квалификации личных соревнований была госпитализирована с тепловым ударом и едва не покинула Игры досрочно. К счастью, все обошлось, и она вместе с Еленой Осиповой и Ксенией Перовой выступит в командных стартах. Что любопытно — встреча 1/8 финала будет со сборной Украины.

7.45 Стрельба из лука. Женщины. Команды

9.30 Стрельба. Мужчины. Винтовка, 10 м. Финал

Сергей Каменский. Фото ЦСКА

Шанс на реабилитацию для дзюдо и фехтования

Не порадовали нас дзюдоисты в первый медальный день — смогут ли во второй? Все-таки в Рио этот вид спорта сыграл значительную роль в сборе наград для общего зачета. В воскресенье за Россию на татами будут бороться чеченский дзюдоист Якуб Шамилов в категории до 66 кг и брянчанка Наталья Кузютина (до 52 кг). Шамилов — бронзовый призер чемпионата мира, Кузютина становилась третьей в Рио. Есть смысл включить и трансляции по тхэквондо — Татьяна Кудашова (Минина) постарается взять вторую медаль России в этом виде спорта после недавнего успеха Михаила Артамонова.

Нет пока медалей и в едва ли не ключевом для сборной России времен Игр в Бразилии виде — фехтовании. В женской шпаге было хоть и неожиданное, но обидное четвертое место, теперь надеемся на ожидаемое, но от этого не менее желанное золото от Инны Дериглазовой в женской рапире. Инна — номер один без вопросов, и для нее сейчас главное — справиться с нервами. В мужской шпаге конкуренция невероятно высокая, и делать какие-то прогнозы не стоит. Но и умалять заслуг призера чемпионата мира Сергея Биды тоже. В Будапеште два года назад на ЧМ ему пары уколов не хватило до золота.

11.00 Дзюдо. Женщины (весовая категория 52 кг). Мужчины (весовая категория 66 кг)

12.00 Фехтование. Личное первенство. Женщины. Рапира. Мужчины. Шпага

Андрей Рублев. Фото Getty Images

Рублев против Нишикори в теннисе и исторический день для скейтбординга

Большой теннисный день: Елена Веснина сыграет с Еленой Остапенко в первом круге одиночного разряда, Вероника Кудерметова — с Гарбинье Мугурусой. Если честно, их успехи будут сродни чуду, и основные надежды с этими россиянками мы оставляем на парные соревнования. Еще большим чудом станет победа Екатерины Александровой в матче с бельгийкой Элизе Мертенс. Из всех запланированных поединков наибольший интерес представляет встреча Андрея Рублева с Кеи Нишикори. Андрей явно был не в своей тарелке во время парного матча с Кареном Хачановым, но, возможно, ранний вылет в парах поможет ему сконцентрироваться на одиночном разряде и справиться с первой ракеткой Японии. Карену Хачанову играть также с японцем — Есихито Нисиокой. Аслан Карацев с Даниилом Медведевым постараются не повторить ошибок Рублева и Хачанова и не вылететь с парного турнира после первого же круга. Соперники — словаки Филип Полашек и Лукаш Клейн.

Вид спорта, где не будет наших, но на который стоит обратить внимание, — скейтбординг. Спустя долгие годы переговоров с МОК самый популярный спорт среди молодежи добрался до Игр, и в семь утра по московскому времени мы увидим его официальный дебют в олимпийской программе. Финал в стрите — красивой и крайне динамичной дисциплине. Будут и первые финалы в плавании — правда, снова без россиян. Зато с новым поколением отличных австралийцев и американцев. Катинку Хоссу также ждем.

5.00 Теннис. Одиночный разряд. Мужчины. Нисиока (Япония) — Хачанов (Россия)

5.00 Теннис. Одиночный разряд. Женщины. Александрова (Россия) — Мертенс (Бельгия)

7.00 Теннис. Одиночный разряд. Женщины. Остапенко (Латвия) — Веснина (Россия)

9.00 Теннис. Парный разряд. Мужчины. Карацев/Медведев (Россия) — Полашек/Клейн (Словакия)

9.00 Теннис. Одиночный разряд. Женщины. Кудерметова (Россия) — Мугуруса (Испания)

11.00 Теннис. Одиночный разряд. Мужчины. Рублев (Россия) — Нишикори (Япония)

4.30 Плавание. Финалы. Мужчины. Комплекс, 400 м. Свободный стиль, 400 м. Женщины. Комплекс, 400 м. Эстафета 4х100 м свободным стилем

6.25 Скейтбординг. Мужчины. Стрит. Финал

Россиянки против американцев, Дюрант — против французов и партнеров по сборной

Еще из игровых видов снова будет много баскетбола. Точнее, стритбола, или баскетбола 3х3. Мужчины сыграют с Бельгией и Польшей, а девушкам предстоят матчи с Монголией и США. Игра против американок — едва ли не главное блюдо дня, особенно с учетом серии без поражений обеих команд. В классическом баскетболе сборной России (или команды ОКР) нет, но это не повод пропустить матч сборной Франции против сборной США. У американцев — поражения в товарищеских играх, Кевин Дюрант не справляется с ролью лидера и устраивает перепалки на тренировках... Разберутся ли со сложностями звездно-полосатые либо их ждет фиаско?

Включаем и пляжный волейбол — там начинают девушки. Светлана Холомина с Надеждой Макрогузовой постараются обыграть итальянок Викторию Орси Тот и Марту Менегатти. Второй матч для нашей главной пары в бадминтоне — Владимир Иванов с Иваном Созоновым на равных играли с датчанами, но уступили в первой встрече. Чтобы выходить из группы, крайне важно побеждать японцев Хироюки Эндо и Юту Ватанабэ.

5.35 Баскетбол 3х3. Групповой раунд. Мужчины. ROC — Бельгия

8.00 Баскетбол 3х3. Групповой раунд. Женщины. ROC — Монголия

12.40 Баскетбол 3х3. Групповой раунд. Мужчины. ROC — Польша

15.25 Баскетбол 3х3. Групповой раунд. Женщины. Россия — США

15.00 Баскетбол. Групповой раунд. Мужчины. Франция — США

9.00 Пляжный волейбол. Групповой раунд. Женщины. Холомина/Макрогузова (Россия) — Орси Тот/Менегатти (Италия)

6.40 Бадминтон. Пары. Мужчины. Групповой раунд. Иванов/Созонов (Россия) — Эндо/Ватанабэ (Япония)