Министр спорта Матыцин назвал справедливым решение суда вернуть Агапитову олимпийскую аккредитацию

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал решение CAS об удовлетворении апелляции президента Федерации тяжелой атлетики России и врио главы Европейской федерации тяжелой атлетики Максима Агапитова на решение МОК отозвать личную аккредитацию на Игры в Токио.

«Выездная панель Спортивного арбитражного суда приняла справедливое решение в отношении апелляции Максима Агапитова на заключение Международного олимпийского комитета отозвать личную аккредитацию на Олимпиаду из-за якобы несоответствия критериям аккредитации должностных лиц. Важно, когда есть уверенность в своей правоте, уметь грамотно юридически ее обосновать. Хорошо, что CAS во всем разобрался, и теперь Максим Агапитов будет присутствовать на Играх в Токио как врио президента Европейской федерации и сможет поддержать тяжелоатлетов», — отметил Олег Матыцин.