Олимпиада 2020 в Токио: расписание дня соревнований 25 июля

Во второй соревновательный день Олимпийских игр 2020 в Токио будут разыграны 18 комплектов наград.

Большой анонс соревнований Олимпиады в воскресенье, 25 июля, — на этой странице.

Все события второго дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

25 июля, воскресенье

СЕРФИНГ

01.00 Мужчины. Раунд 1

03.00 Женщины. Раунд 1

05.00 Мужчины. Раунд 2

07.00 Женщины. Раунд 2

ВОЛЕЙБОЛ

03.00 Женщины. Групповой турнир. РОССИЯ — Италия

05.05 Женщины. Групповой турнир. США — Аргентина

08.20 Женщины. Групповой турнир. Сербия — Доминиканская Республика

10.25 Женщины. Групповой турнир. Китай — Турция

13.40 Женщины. Групповой турнир. Япония — Кения

15.45 Женщины. Групповой турнир. Бразилия — Корея

ГАНДБОЛ

03.00 Женщины. Групповой турнир. Голландия — Япония

05.00 Женщины. Групповой турнир. РОССИЯ — Бразилия

08.15 Женщины. Групповой турнир. Черногория — Ангола

10.15 Женщины. Групповой турнир. Норвегия — Корея

13.30 Женщины. Групповой турнир. Испания — Швеция

15.30 Женщины. Групповой турнир. Венгрия — Франция

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

03.00 Матчи группового турнира

09.00 Матчи группового турнира

14.00 Матчи группового турнира

СКЕЙТБОРДИНГ

03.00 Мужчины. Стрит. Финал

СОФТБОЛ

03.00 Женщины. Групповой турнир. Австралия — США

06.00 Женщины. Групповой турнир. Канада — Япония

09.00 Женщины. Групповой турнир. Италия — Мексика

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

03.00 Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Квалификация

05.00 Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал

07.00 Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация

09.00 Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

03.00 Женщины. Скит. Квалификация

06.30 Мужчины. Скит. Квалификация

ФЕХТОВАНИЕ

03.00 Женщины. Рапира. 1/32 финала

03.55 Мужчины. Шпага. 1/32 финала

04.50 Женщины. Рапира. 1/16 финала

05.45 Мужчины. Шпага. 1/16 финала

06.40 Женщины. Рапира. 1/8 финала

07.35 Мужчины. Шпага. 1/8 финала

08.30 Женщины. Рапира. 1/4 финала

09.25 Мужчины. Шпага. 1/4 финала

12.00 Женщины. Рапира. 1/2 финала

12.45 Мужчины. Шпага. 1/2 финала

13.30 Женщины. Рапира. Матчи за 3-е место

14.15 Мужчины. Шпага. Матчи за 3-е место

15.00 Женщины. Рапира. Финал

15.45 Мужчины. Шпага. Финал

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

03.30 Женщины. Командное первенство. 1/8 финала

07.45 Женщины. Командное первенство. 1/4 финала

Женщины. Командное первенство. 1/2 финала

Женщины. Командное первенство. Матч за 3-е место

Женщины. Командное первенство. Финал

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

03.30 Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Германия

04.00 Женщины. Групповой турнир. Австралия — Испания

05.45 Женщины. Групповой турнир. Япония — Китай

06.15 Женщины. Групповой турнир. Новая Зеландия — Аргентина

12.30 Мужчины. Групповой турнир. Индия — Австралия

13.00 Мужчины. Групповой турнир. Япония — Аргентина

14.45 Мужчины. Групповой турнир. Испания — Новая Зеландия

15.15 Мужчины. Групповой турнир. ЮАР — Голландия

БАСКЕТБОЛ

04.00 Мужчины. Групповой турнир. Иран — Чехия

04.15 Женщины, 3х3. Групповой турнир

Мужчины, 3х3. Групповой турнир

07.40 Мужчины. Групповой турнир. Германия — Италия

08.00 Женщины, 3х3. Групповой турнир

Мужчины, 3х3. Групповой турнир

11.20 Мужчины. Групповой турнир. Австралия — Нигерия

11.30 Женщины, 3х3. Групповой турнир

Мужчины, 3х3. Групповой турнир

15.00 Женщины, 3х3. Групповой турнир

Мужчины, 3х3. Групповой турнир

Мужчины. Групповой турнир. Франция — США

БАДМИНТОН

04.00 Матчи группового турнира

12.00 Матчи группового турнира

ВОДНОЕ ПОЛО

04.00 Мужчины. Групповой турнир. ЮАР — Италия

05.30 Мужчины. Групповой турнир. Венгрия — Греция

08.00 Мужчины. Групповой турнир. США — Япония

09.30 Мужчины. Групповой турнир. Австралия — Черногория

12.20 Мужчины. Групповой турнир. Сербия — Испания

13.50 Мужчины. Групповой турнир. Хорватия — Казахстан

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

04.00 Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 1

05.55 Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 2

09.10 Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 3

11.05 Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 4

14.20 Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 5

ТХЭКВОНДО

04.00 Женщины, до 57 кг. 1/8 финала

04.15 Мужчины, до 68 кг. 1/8 финала

08.00 Женщины, до 57 кг. 1/4 финала

08.15 Мужчины, до 68 кг. 1/4 финала

10.00 Женщины, до 57 кг. 1/2 финала

10.15 Мужчины, до 68 кг. 1/2 финала

13.00 Женщины, до 57 кг. Утешительные поединки

13.15 Мужчины, до 68 кг. Утешительные поединки

14.00 Женщины, до 57 кг. Поединки за 3-е место

14.15 Мужчины, до 68 кг. Поединки за 3-е место

16.00 Женщины, до 57 кг. Финал

16.15 Мужчины, до 68 кг. Финал

ДЗЮДО

04.30 Женщины, до 52 кг. Предварительный раунд, 1/4 финала

Мужчины, до 66 кг. Предварительный раунд, 1/4 финала

11.00 Женщины, до 52 кг. Утешительные поединки, 1/2 финала, поединки за 3-е место, финал

Мужчины, до 66 кг. Утешительные поединки, 1/2 финала, поединки за 3-е место, финал

ПЛАВАНИЕ

04.30 Мужчины. 400 м, комплекс. Финал

04.40 Женщины, 100 м, баттерфляй. Полуфиналы

04.55 Мужчины. 400 м, вольный стиль. Финал

05.15 Женщины. 400 м, комплекс. Финал

05.35 Мужчины. 100 м, брасс. Полуфиналы

06.00 Женщины. 4х100 м, эстафета, вольный стиль. Финал

13.00 Женщины. 100 м, спина. Предварительные заплывы

13.20 Мужчины. 200 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

13.50 Женщины. 100 м, брасс. Предварительные заплывы

14.15 Мужчины. 100 м, спина. Предварительные заплывы

14.35 Женщины. 400 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

14.55 Мужчины. 4х100 м, эстафета, вольный стиль. Предварительные заплывы

БОКС

05.00 Женщины, до 51 кг. Женщины, до 69 кг. Мужчины, до 75 кг. 1/16 финала

Мужчины, свыше 91 кг. 1/8 финала

11.00 Женщины, до 51 кг. Женщины, до 69 кг. Мужчины, до 75 кг. 1/16 финала

Мужчины, свыше 91 кг. 1/8 финала

ВЕЛОСПОРТ

07.00 Женщины. Шоссе. Групповая гонка

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

07.00 Мужчины. Каноэ-одиночка. Квалификация

Женщины. Байдарка-одиночка. Квалификация

ПРЫЖКИ В ВОДУ

09.00 Женщины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

09.50 Мужчины, до 61 кг. Финал

13.50 Женщины, до 67 кг. Финал

ФУТБОЛ

10.30 Мужчины. Групповой турнир. Египет — Аргентина

11.00 Мужчины. Групповой турнир. Франция — ЮАР

11.00 Мужчины. Групповой турнир. Новая Зеландия — Гондурас

11.30 Мужчины. Групповой турнир. Бразилия — Кот-д'Ивуар

13.30 Мужчины. Групповой турнир. Австралия — Испания

14.00 Мужчины. Групповой турнир. Япония — Мексика

14.00 Мужчины. Групповой турнир. Румыния — Корея

14.30 Мужчины. Групповой турнир. ЮАР — Германия

КОННЫЙ СПОРТ

11.00 Выездка. Квалификация