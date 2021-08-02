МОК не видит положительных допинг-тестов у спортсменов из России на Олимпиаде

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что в организации не видят положительных допинг-тестов у спортсменов из России на Олимпиаде в Токио.

«Международный орган по тестированию (ITA) должен этим заниматься, они сказали, что провели самую масштабную программу тестирования в истории Игр. 85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов. ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики), кажется, много что делает, как и ITA», — цитирует Адамса РИА Новости.

К 2 августа в активе сборной России 12 золотых медалей, 19 серебряных и 13 бронзовых. Команда идет на пятом месте в общем зачете. Лидирует сборная Китая (51).