МОК сообщил, что Тимановская провела ночь в отеле аэропорта в Токио
Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда.
«Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищенной обстановке», — рассказал Адамс.
Он также отметил, что представители оргкомитета прошлой ночью пообщались с Тимановской и пообещали разобраться с ситуацией.
Ранее стало известно, что ее попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где проходит летняя Олимпиада. Спортсменка обратилась к МОК с просьбой о помощи. Сейчас она в аэропорту Токио в сопровождении властей и полиции.
До этого Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
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