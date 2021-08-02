МОК сообщил, что Тимановская провела ночь в отеле аэропорта в Токио

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда.

«Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищенной обстановке», — рассказал Адамс.

Он также отметил, что представители оргкомитета прошлой ночью пообщались с Тимановской и пообещали разобраться с ситуацией.

Ранее стало известно, что ее попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где проходит летняя Олимпиада. Спортсменка обратилась к МОК с просьбой о помощи. Сейчас она в аэропорту Токио в сопровождении властей и полиции.

До этого Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.