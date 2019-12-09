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Допинг

Менеджер по коммуникациям ВАДА: «Исполком принял единогласное решение»

9 декабря 2019, 14:24
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Менеджер по коммуникациям ВАДА Джеймс Фицджеральд подтвердил, что исполком организации единогласно принял решение лишить Россию на четыре года права проводить крупные международные спортивные соревнования и подавать заявки на проведение этих турниров.

— Исполком ВАДА принял единогласное решение, — цитирует Фицджеральд AFP. — Что касается российских спортсменов, которые готовы выступать под нейтральным флагом, то они еще должны доказать, что не связаны с допинговым скандалом. Их имена не должны упоминаться в докладе Ричарда Макларена.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

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