Менеджер по коммуникациям ВАДА: «Исполком принял единогласное решение»

Менеджер по коммуникациям ВАДА Джеймс Фицджеральд подтвердил, что исполком организации единогласно принял решение лишить Россию на четыре года права проводить крупные международные спортивные соревнования и подавать заявки на проведение этих турниров.

— Исполком ВАДА принял единогласное решение, — цитирует Фицджеральд AFP. — Что касается российских спортсменов, которые готовы выступать под нейтральным флагом, то они еще должны доказать, что не связаны с допинговым скандалом. Их имена не должны упоминаться в докладе Ричарда Макларена.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн