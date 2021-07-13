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Константин Эрнст: «Церемония открытия Олимпиады без присутствия зрителей теряет половину своей энергии»

13 июля 2021, 19:00
Константин Эрнст. Фото «СЭ»
Константин Эрнст. Фото «СЭ»
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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поделился ожиданиями от церемонии открытия Олимпийских игр в Токио (Япония).

Мероприятие намечено на пятницу, 23 июля, в 14.00 по московскому времени. На него допустят только членов МОК, официальных лиц и представителей спонсоров.

Олимпийские игры-2020 в&nbsp;Токио.Олимпиада-2020: даты проведения, медали, календарь — гид по Играм в Токио

«Олимпийские церемонии, особенно церемония открытия — важная составляющая образа современной Олимпиады. Во-первых, это витрина страны-хозяйки, это такое же спортивное соревнование со всеми церемониями-предшественницами. За них не награждают олимпийскими медалями, но это важная часть национального эго страны. Так что японцам, конечно, стоило делать открытие. Уверен, оно будет выдающимся», — сказал Эрнст в интервью РБК.

Большинство соревнований, как и церемонии открытия и закрытия, пройдут без зрителей из-за введения режима чрезвычайной ситуации в Токио по причине распространения коронавируса.

«Что касается зрителей, то церемония без их присутствия, конечно, теряет половину своей энергии. Но главные адресаты олимпийской церемонии — это сотни миллионов телезрителей. Это самое большое телевизионное шоу в мире. Япония — страна великой культуры и выдающихся технологий, так что открытие Игр в Токио определенно пропустить нельзя», — добавил Эрнт.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Многие соревнования пройдут без зрителей.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60ed99b99a7947626d54f6d8

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Руслан Абушкин все материалы автора

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