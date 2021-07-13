Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Давид Гоффен не сможет выступить на Олимпиаде в Токио

16:23
Теги:

Бельгийский теннисист Давид Гоффен не сможет выступить на Олимпиаде в Токио. Он не успеет восстановиться от травмы к началу турнира, сообщает Tennis World.

У теннисиста микроразрыв связки лодыжки и небольшая трещина.

Давид Гоффен получил травму в середине июня, упав на лодыжку во время игры на турнире в Галле.

После травмы он был обездвижен более чем на две недели и отказался от участия в Уимблдоне.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Милан» договорился с ЦСКА о трансфере Николы Влашича
Экс-президент Украины рассказал об обмане граждан в 1991 году
Россиянка умерла после жесткого секса с возлюбленным
Фото: как Литвинова превзошла Беллу Хадид в Каннах
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд