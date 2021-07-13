Давид Гоффен не сможет выступить на Олимпиаде в Токио
16:23
Бельгийский теннисист Давид Гоффен не сможет выступить на Олимпиаде в Токио. Он не успеет восстановиться от травмы к началу турнира, сообщает Tennis World.
У теннисиста микроразрыв связки лодыжки и небольшая трещина.
Давид Гоффен получил травму в середине июня, упав на лодыжку во время игры на турнире в Галле.
После травмы он был обездвижен более чем на две недели и отказался от участия в Уимблдоне.
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю