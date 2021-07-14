Российских олимпийцев попросили быть осторожнее в соцсетях во время Игр в Токио
Российские спортсмены получили инструкцию от Олимпийского комитета России (ОКР), как обезопасить себя от провокаций на Олимпиаде в соцсетях и в СМИ. О том, что такая инструкция существует, утверждают «Ведомости»
По данным источника, ОКР предупреждает спортсменов, что при приближении Олимпиады им будет поступать все больше запросов на комментарии и интервью, которые «могут носить провокационный характер» и ставить олимпийцев «по незнанию» в неприятное положение.
Атлетам, по версии «Ведомостей», также напомнили, что в соответствии с Олимпийской хартией они не могут участвовать в рекламных кампаниях неолимпийских спонсоров в период c 14 июля по 11 августа и должны учитывать это при планировании рекламных постов.
Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, но их перенесли на это лето из-за пандемии коронавируса.
Дополнительная информация:
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2021/07/14/878085-olimpiitsev-nauchili-otvechat-na-voprosi
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