Российских олимпийцев попросили быть осторожнее в соцсетях во время Игр в Токио

Российские спортсмены получили инструкцию от Олимпийского комитета России (ОКР), как обезопасить себя от провокаций на Олимпиаде в соцсетях и в СМИ. О том, что такая инструкция существует, утверждают «Ведомости»

По данным источника, ОКР предупреждает спортсменов, что при приближении Олимпиады им будет поступать все больше запросов на комментарии и интервью, которые «могут носить провокационный характер» и ставить олимпийцев «по незнанию» в неприятное положение.

Атлетам, по версии «Ведомостей», также напомнили, что в соответствии с Олимпийской хартией они не могут участвовать в рекламных кампаниях неолимпийских спонсоров в период c 14 июля по 11 августа и должны учитывать это при планировании рекламных постов.

Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, но их перенесли на это лето из-за пандемии коронавируса.