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Как выглядела команда России на параде спортсменов во время церемонии открытия Олимпиады-2020

15:51
Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP
Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP
Теги:

Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP
Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP

Женская форма выполнена в красном цвете. Ее дополняет пояс, благодаря чему костюм напоминает японское кимоно. Мужчины были одеты в костюмы черного цвета.

Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP
Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP

Знаменосцами российской команды стали саблистка Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP
Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP

Напомним, что в Токио сборная России выступает как команда Олимпийского комитета России (ОКР).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Открытие Олимпиады в Токио: прямая онлайн трансляция

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