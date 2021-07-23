Как выглядела команда России на параде спортсменов во время церемонии открытия Олимпиады-2020
15:51
Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Олимпиады в Токио.
Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP
Женская форма выполнена в красном цвете. Ее дополняет пояс, благодаря чему костюм напоминает японское кимоно. Мужчины были одеты в костюмы черного цвета.
Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP
Знаменосцами российской команды стали саблистка Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.
Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP
Напомним, что в Токио сборная России выступает как команда Олимпийского комитета России (ОКР).
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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