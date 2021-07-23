Шарапова отреагировала на Квитову в качестве знаменосца во время церемонии открытия Олимпиады в Токио
15:49
Российская теннисистка Мария Шарапова порадовалась за Петру Квитову, которая была одним из знаменосцев сборной Чехии на церемонии открытия Олимпиады в Токио.
«Петра. Никто не заслуживал этой роли больше, чем ты», — написала Шарапова в twitter.
Напомним, во время церемонии открытия Игр-2020 россиянка также вспомнила свое участие в Олимпиадах.
Petraaaaaa!!! No one more deserving of that role??— Maria Sharapova (@MariaSharapova) July 23, 2021
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