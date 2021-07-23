Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми

XXXII летняя Олимпиада в Токио объявлена открытой.

Император Японии Нарухито объявил об официальном начале соревнований на церемонии открытия Игр, которая проходит на Национальном стадионе в столице Японии.

«Я с большим благоговением и честью, предоставленной мне, объявляю Олимпиаду в Токио открытой», — сказал Нарухито.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были пройти летом 2020 года, но их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Открытие Олимпиады в Токио: прямая онлайн трансляция