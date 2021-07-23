Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми
17:14
XXXII летняя Олимпиада в Токио объявлена открытой.
Император Японии Нарухито объявил об официальном начале соревнований на церемонии открытия Игр, которая проходит на Национальном стадионе в столице Японии.
«Я с большим благоговением и честью, предоставленной мне, объявляю Олимпиаду в Токио открытой», — сказал Нарухито.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были пройти летом 2020 года, но их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.
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