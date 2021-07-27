Гари Линекер восхитился выступлением российской сборной на Олимпиаде в Токио

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в своем Twitter высказался о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Олимпийский комитет России, безусловно, уже является самым успешным комитетом в истории Олимпиады», — написал Линекер.

Сегодня, 27 июля, прошел четвертый соревновательный день Олимпиады. По итогам вторника сборная России осталась на четвертом месте в общекомандном медальном зачете — 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей (всего 18).