Каноистка Ромасенко рассказала о проблемах с финансированием при подготовке к Олимпиаде

Российская каноистка Олеса Ромасенко рассказала о проблемах с финансированием во время подготовки к Олимпийским играм в Токио.

«До того как нас включили в олимпийскую программу, мне постоянно отказывали в каком-то инвентаре. Например, GPS — это такой прибор, который показывает скорость, количество и мощность гребков, — мне выдали в регионе только в этом году, к Олимпиаде. А до того покупала федерация. Где-то я просила дополнительные массажи, еще какие-то мелочи... В последний год перед Играми отказа ни в чем не было. Но тут ведь нельзя надышаться, все закладывается гораздо раньше...» — сказала спортсменка.

Напомнин, Ромасенко стала седьмой в финале олимпийского турнира по гребле на каноэ-одиночке.

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