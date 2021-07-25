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Дзюдоист Хифуми Абе выиграл пятое золото Японии на Олимпиаде

13:35

Японский дзюдоист Хифуми Абе выиграл в финале Олимпийских игр в Токио, победив грузинского спортсмена Ваху Маргвелашвили.

В активе сборной Японии уже пять золотых медаль.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 66 кг

Финал

Хифуми Абе (Япония) — Ваха Маргвелашвили (Грузия) — 1:0 (Вазари)

Матч за 3-е место

Мануэль Ломбардо (Италия) — Ан Баул (Корея) — 0:1 (Иппон)

Матч за 3-е место

Барух Шмаилов (Израиль) — Даниэль Каргнин (Бразилия) — 0:1 (Вазари)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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