Дзюдоист Хифуми Абе выиграл пятое золото Японии на Олимпиаде
13:35
Японский дзюдоист Хифуми Абе выиграл в финале Олимпийских игр в Токио, победив грузинского спортсмена Ваху Маргвелашвили.
В активе сборной Японии уже пять золотых медаль.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 66 кг
Финал
Хифуми Абе (Япония) — Ваха Маргвелашвили (Грузия) — 1:0 (Вазари)
Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо (Италия) — Ан Баул (Корея) — 0:1 (Иппон)
Матч за 3-е место
Барух Шмаилов (Израиль) — Даниэль Каргнин (Бразилия) — 0:1 (Вазари)
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