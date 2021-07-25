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Японская дзюдоистка Абе завоевала золото на Олимпиаде в Токио

13:14

Японская дзюдоистка Ута Абе завоевала золотую медаль в категории до 52 кг на Олимпиаде в Токио.

В финале она победила француженку Амандин Бушар — 1:0.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 52 кг

Финал

Амандин Бушар (Франция) — Ута Абе (Япония) — 0:1 (Иппон)

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