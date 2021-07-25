Японская дзюдоистка Абе завоевала золото на Олимпиаде в Токио
13:14
Японская дзюдоистка Ута Абе завоевала золотую медаль в категории до 52 кг на Олимпиаде в Токио.
В финале она победила француженку Амандин Бушар — 1:0.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 52 кг
Финал
Амандин Бушар (Франция) — Ута Абе (Япония) — 0:1 (Иппон)
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