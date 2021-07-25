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Российский дзюдоист Шамилов не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады

08:21
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Российский дзюдоист Якуб Шамилов не смог пробиться в четвертьфинал Олимпиады в Токио.

В 1/8 финала турнира в категории до 66 кг россиянин уступил грузину Вахе Маргвелашвили.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 66 кг

1/8 финала

Ваха Маргвелашвили (Грузия) — Якуб Шамилов (Россия) — 1:0 (Вазари)

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Иван Торопцев все материалы автора

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