Российский дзюдоист Шамилов не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады
08:21
Российский дзюдоист Якуб Шамилов не смог пробиться в четвертьфинал Олимпиады в Токио.
В 1/8 финала турнира в категории до 66 кг россиянин уступил грузину Вахе Маргвелашвили.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 66 кг
1/8 финала
Ваха Маргвелашвили (Грузия) — Якуб Шамилов (Россия) — 1:0 (Вазари)
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