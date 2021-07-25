Дзюдоистка Жилс принесла первую медаль Великобритании на Олимпиаде в Токио
13:09
Дзюдоистка Челси Жил завоевала бронзовую медаль в категории до 52 кг на Олимпиаде в Токио. Это первая медаль для Великобритании на Играх.
В матче за третье место она победила Фабьенн Кохер — 1:0.
Также бронзу завоевала Одетта Джуффрида из Италии, которая одержала победу над Рекой Пупп из Венгрии (1:0).
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 52 кг
Матч за 3-е место
Река Пупп (Венгрия) — Одетт Джуффрида (Италия) — 0:1 (Иппон)
Челси Жилс (Великобритания) — Фабьенн Кохер (Швейцария) — 1:0 (Иппон)
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