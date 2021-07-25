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Дзюдоистка Жилс принесла первую медаль Великобритании на Олимпиаде в Токио

13:09

Дзюдоистка Челси Жил завоевала бронзовую медаль в категории до 52 кг на Олимпиаде в Токио. Это первая медаль для Великобритании на Играх.

В матче за третье место она победила Фабьенн Кохер — 1:0.

Также бронзу завоевала Одетта Джуффрида из Италии, которая одержала победу над Рекой Пупп из Венгрии (1:0).

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 52 кг

Матч за 3-е место

Река Пупп (Венгрия) — Одетт Джуффрида (Италия) — 0:1 (Иппон)

Челси Жилс (Великобритания) — Фабьенн Кохер (Швейцария) — 1:0 (Иппон)

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