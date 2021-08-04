Женская сборная России по гандболу сыграет с Норвегией в полуфинале Олимпиады
08:38
Женская сборная России по гандболу узнала соперника по полуфиналу Олимпиады.
Россиянки сыграют против Норвегии, которая обыграла Венгрию (26:22) в 1/4 финала олимпийского турнира.
Матч между Россией и Норвегией состоится 6 августа, точное время начала встречи еще не объявлено. Отметим, что на Олимпиаде в 2016 году россиянки также играли в полуфинале с норвежками и победили со счетом 38:37.
Женская сборная России по гандболу является действующим олимпийским чемпионом.
Гандбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
1/4 финала
Норвегия — Венгрия — 26:22 (12:10)
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