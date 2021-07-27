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Тренер женской сборной России прокомментировал поражение от Швеции на Олимпиаде-2020

10:24
Алексей Алексеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Алексеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев подвел итоги матча группового этапа олимпийского турнира против Швеции (24:36).

«По горячим следам можно сделать вывод, что произошло то, чего мы опасались. Нам забивали из отрывов, с быстрого центра. Было неоправданно много удалений. Плюс наша реализация, которая была не на высоте и в первом матче, и сегодня. Не было лидера, который взял бы игру на себя. В следующих матчах нужно добавить уверенности. Как только начинаем сыпаться, это происходит со всей командой», — приводит слова Алексеева ОКР.

Российская команда занимает четвертое место в группе B с одним очком в двух матчах.

Следующий матч на Играх сборная России проведет 29 июля против Венгрии. Начало — в 13.30 (мск).

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