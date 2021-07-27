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Женская сборная России по гандболу разгромно проиграла Швеции на Олимпиаде в Токио

09:40
27 июля. Токио. Швеция — Россия. Фото AFP
27 июля. Токио. Швеция — Россия. Фото AFP
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Женская сборная России проиграла Швеции в матче групповой стадии женского гандбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

Россиянки уступили со счетом 24:36. Российская команда занимает четвертое место в группе B с одним очком в двух матчах.

Следующий матч на Играх сборная России проведет 29 июля против Венгрии. Начало — в 13.30 (мск).

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Группа B

Швеция — Россия — 36:24 (15:9)

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Иван Торопцев все материалы автора

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