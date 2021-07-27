Женская сборная России по гандболу разгромно проиграла Швеции на Олимпиаде в Токио
09:40
Женская сборная России проиграла Швеции в матче групповой стадии женского гандбольного турнира на Олимпиаде в Токио.
Россиянки уступили со счетом 24:36. Российская команда занимает четвертое место в группе B с одним очком в двух матчах.
Следующий матч на Играх сборная России проведет 29 июля против Венгрии. Начало — в 13.30 (мск).
Гандбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Группа B
Швеция — Россия — 36:24 (15:9)
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