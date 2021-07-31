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Россия рискует попасть в четвертьфинале на Норвегию? Расклады для гандболисток перед последним туром Олимпиады

15:20
Сборная России по гандболу. Фото AFP
Сборная России по гандболу. Фото AFP
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После четвертого тура женского гандбольного турнира на Олимпиаде выглядит так:

1. Швеция — 4 игры, 7 очков, мячи 129-107
2. Россия — 4, 5, 114-118
3. Испания — 4, 4, 104-108
4. Бразилия — 4, 3, 111-112
5. Франция — 4, 3, 110-113
6. Венгрия — 4, 2, 116-126

Оставшиеся матчи в группе: Франция — Бразилия, Испания — Россия, Венгрия — Швеция.

В плей-офф выходят четыре лучшие сборные, при равенстве очков выше победитель личной встречи, поэтому обогнать Швецию россиянки уже не смогут.

Для того, чтобы остаться второй, нашей команде хватит ничьи против Испании. В случае поражения россиянки опускаются в лучшем случае на третье место. Расклады при таком варианте таковы: если Франция побеждает Бразилию или этот матч заканчивается вничью — Россия становится третьей, если Бразилия побеждает — наша команда падает на четвертую позицию.

Остаться на втором месте очень важно, чтобы получить более слабого соперника по четвертьфиналу — скорее всего, это будет Черногория. А вот при третьей-четвертой позиции россиянки с большой вероятностью сыграют в первом раунде плей-офф с Нидерландами или даже Норвегией — эти две сборные в очном матче 15.30 разыгрывают первую позицию в группе А.

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