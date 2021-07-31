Макеева: «Игра у сборной России получается и надо продолжать в том же духе»

Линейная сборной России Ксения Макеева прокомментировала победу над Францией (28:27) в матче групповой стадии олимпийского турнира в Токио.

«Результат может быть разным, главное — как ты играешь. Сегодня мы были единым целым, бились друг за друга. На площадке была Команда. Во второй половине первого тайма совершили несколько необязательных потерь, пропустили легкие мячи. Но мы видели, что игра получается и надо продолжать в том же духе», — цитирует Макееву пресс-служба ОКР.

Сегодня, 31 июля сборная России обыграла Францию и досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал Олимпиады в Токио.