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Президент Федерации гандбола России сравнил победу россиянок над Францией на Олимпиаде с изгнанием Наполеона

10:37
Сергей Шишкарев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Шишкарев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сравнил победу россиянок над Францией (28:27) в матче групповой стадии олимпийского турнира в Токио с Бородинским сражением и изгнанием Наполеона из России.

«Я сегодня записал девчонкам обращение, сравнив сегодняшний матч с битвой на Бородинском поле. Там история победителя так и не выявила, но все-таки после французы покинули Москву. Я им пожелал проявить лучшие качества, присущие войнам, и спортивное мастерство. Сегодня у них все получилось, они показали, что по праву могут претендовать на призовые места», — приводит ТАСС слова Шишкарева.

Сегодня, 31 июля сборная России обыграла Францию и досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал Олимпиады в Токио.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12031169

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Иван Торопцев все материалы автора

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