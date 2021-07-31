Президент Федерации гандбола России сравнил победу россиянок над Францией на Олимпиаде с изгнанием Наполеона
10:37
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сравнил победу россиянок над Францией (28:27) в матче групповой стадии олимпийского турнира в Токио с Бородинским сражением и изгнанием Наполеона из России.
«Я сегодня записал девчонкам обращение, сравнив сегодняшний матч с битвой на Бородинском поле. Там история победителя так и не выявила, но все-таки после французы покинули Москву. Я им пожелал проявить лучшие качества, присущие войнам, и спортивное мастерство. Сегодня у них все получилось, они показали, что по праву могут претендовать на призовые места», — приводит ТАСС слова Шишкарева.
Сегодня, 31 июля сборная России обыграла Францию и досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал Олимпиады в Токио.
Дополнительная информация:
Читайте также
2
Зачет
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю