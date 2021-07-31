Российские гандболистки выиграли у Франции и гарантировали себе выход в плей-офф Олимпиады
09:39
Российские гандболистки обыграли Францию в матче групповой стадии женского турнира по гандболу на Олимпиаде в Токио со счетом 28:27.
Для россиянок эта победа стала второй на Играх в Японии. После четырех матчей групповой стадии на счету сборной России 5 очков. Последний матч групповой стадии россиянки проведут 2 августа против Испании.
Россия досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Олимпиады. Россиянки не смогут опуститься ниже 4-го места в своей группе, таким образом, они примут участие в четвертьфинале Игр в Японии. Сейчас российская команда идет на втором месте в группе B.
Гандбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Группа B
Россия — Франция — 28:27 (15:17)
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Зачет
vs
4
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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