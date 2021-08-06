Гандболистка Ведехина рассказала о самом сложном моменте полуфинала Олимпиады в Токио

Российская гандболистка Полина Ведехина высказалась о выходе сборной России в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале турнира россиянки обыграли команду Норвегии со счетом 27:26.

— Заставили вы нас понервничать. Какой был самый сложный момент, когда вы уже понимали, что надо прям терпеть?

— Мы изначально перед вторым таймом поставили себе задачу, что мы находимся вообще в минусе, чтобы мы не останавливались — вели +3 после первого. Так как мы проигрывали, поставили задачу, чтобы мы не останавливались. Во втором тайме был как раз затык небольшой, думаю, это от усталости. Слава Богу, что все так вышло. Концовка, мне кажется, была бесконечной: и тайм-аут, и две минуты.

— Когда было +1, что вы друг другу говорили: надо было держать мяч или что?

— У нас же как раз удалили Бобровникову, старались тянуть время, чтобы до завязки, до руки. Как раз получилось, что заработали две минуты, а это новое время. Тут пришлось еще тянуть, поэтому все сыграло в нашу пользу, в нашу сторону. Ужаса была сегодня на нашей стороне. Господи, спасибо, что все так вышло.

В финале соперницами россиянок станет команда Франции. Матч состоится 8 августа.