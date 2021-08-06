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Ксения Макеева: «Мы не можем спокойно! Надо, чтобы дома побольше валидола выпили»

17:44
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Гандболистка сборной России Ксения Макеева поделилась эмоциями от полуфинала Олимпиады против Норвегии (27:26). После удаления Анны Сень нагрузка на Макееву сильно возросла, так как она играет на схожей позиции.

— На данный момент эмоций уже нет. Хочется быстрее лечь, понять, что произошло. В глубине души, конечно, я рада! Мы смогли выстоять, это характер, подготовка, воля к победе. Сейчас надо восстановиться, отдохнуть. Финал впереди! Большая нагрузка? Нормально, жить буду. То, что Ани не было... Сегодня сыграет один, завтра другой. Мы должны быть один за всех, и все за одного. Я ей сказала, что сочтемся. Шучу (смеется). Она сильно расстроена, конечно. Но это спорт, блин, все случается. Почему сегодня были такие сложные броски от меня? Наверное, кураж поймала, слишком много мы играем с этими вратарями, я знала, как они будут действовать. Концовка? Ну мы же не можем спокойно довести, это не по-нашему! Надо, чтобы дома побольше валидола выпили.

В финале в воскресенье сборная России встретится с Францией.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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