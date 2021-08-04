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Российские гандболистки выиграли у Черногории и вышли в полуфинал Олимпиады

05:00
Черногория — Россия — 26:32. Фото Twitter
Черногория — Россия — 26:32. Фото Twitter
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Сборная России выиграла у Черногории (32:26) в женском турнире по гандболу на Олимпийских играх в Токио.

Соперник россиянок по полуфиналу определится в матче между сборными Норвегии и Венгрии. Матч начнется в 7.15 по московскому времени.

Напомним, что сборная России в групповом турнире сыграла вничью с Бразилией, проиграла Швеции, а затем одержала три победы в матчах с Венгрией, Францией и Испанией.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гандбол

Женщины

1/4 финала

Черногория — Россия — 26:32 (15:17)

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Евгений Козинов все материалы автора

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