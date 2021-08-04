Российские гандболистки выиграли у Черногории и вышли в полуфинал Олимпиады

Сборная России выиграла у Черногории (32:26) в женском турнире по гандболу на Олимпийских играх в Токио.

Соперник россиянок по полуфиналу определится в матче между сборными Норвегии и Венгрии. Матч начнется в 7.15 по московскому времени.

Напомним, что сборная России в групповом турнире сыграла вничью с Бразилией, проиграла Швеции, а затем одержала три победы в матчах с Венгрией, Францией и Испанией.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гандбол

Женщины

1/4 финала