Российские гандболистки выиграли у Черногории и вышли в полуфинал Олимпиады
05:00
Сборная России выиграла у Черногории (32:26) в женском турнире по гандболу на Олимпийских играх в Токио.
Соперник россиянок по полуфиналу определится в матче между сборными Норвегии и Венгрии. Матч начнется в 7.15 по московскому времени.
Напомним, что сборная России в групповом турнире сыграла вничью с Бразилией, проиграла Швеции, а затем одержала три победы в матчах с Венгрией, Францией и Испанией.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гандбол
Женщины
1/4 финала
Черногория — Россия — 26:32 (15:17)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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