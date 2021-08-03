Олимпиада-2020, гандбол: где смотреть прямую трансляцию матча четвертьфинала Россия — Черногория
23:00
В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио (Япония) пройдет четвертьфинальный матч женского гандбольного турнира Россия — Черногория. Начало — в 03.30 мск.
Российская команда заняла второе место в группе со Швецией, Францией, Венгрией, Испанией и Бразилией. Черногория стала третьей в группе с Норвегией, Нидерландами, Южной Кореей, Анголой и Японией.
Следить за матчем можно на сайте «СЭ», в прямой трансляции на Первом канале и на olympics.1tv.ru.
Олимпиада, гандбол, женщины: расписание и результаты матчей России
Читайте также
Спортивная гимнастика, Олимпиада-2020: время начала и где смотреть прямую трансляцию финалов в отдельных видах
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю