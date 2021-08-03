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Олимпиада-2020, гандбол: где смотреть прямую трансляцию матча четвертьфинала Россия — Черногория

23:00
Женская сборная России по гандболу. Фото IHF
Женская сборная России по гандболу. Фото IHF
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В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио (Япония) пройдет четвертьфинальный матч женского гандбольного турнира Россия — Черногория. Начало — в 03.30 мск.

Российская команда заняла второе место в группе со Швецией, Францией, Венгрией, Испанией и Бразилией. Черногория стала третьей в группе с Норвегией, Нидерландами, Южной Кореей, Анголой и Японией.

Следить за матчем можно на сайте «СЭ», в прямой трансляции на Первом канале и на olympics.1tv.ru.

Олимпиада, гандбол, женщины: расписание и результаты матчей России

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Руслан Абушкин все материалы автора

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