Единственный украинец, принесший золотую медаль на Олимпиаде в Токио, стал жертвой расизма на улицах Киева — на скандал пришлось реагировать даже президенту Зеленскому.

Вчера одна из главных звезд украинского спорта Жан Беленюк взорвал информационное пространство, рассказав в соцсетях о расистском инциденте, в который он оказался втянут в центре Киева. 30-летний спортсмен — сын руандийца-хуту Венсана Ндагиджимана, который в начале 1990-х учился в киевском авиаинституте и женился на местной девушке. Сам Жан родился и вырос на Украине и в культурном плане является стопроцентным жителем этой страны, хоть и с темным цветом кожи. Беленюк очень давно выигрывает за украинскую сборную медали самого высокого достоинства (в том числе золото Олимпиады-2020, единственное для украинцев в Токио), а два года назад он был избран в Верховную Раду от партии «Слуга народа». Не знать всего этого, живя на Украине, значит быть безнадежным дебилом.

Тем не менее такие люди нашлись. По словам борца, 13 августа в Печерском районе Киева к нему подошли на улице неизвестные молодые люди и попытались спровоцировать конфликт. Они выкрикивали расистские вопросы: «Что, черная обезьяна что-то знает о патриотизме?» — и предлагали темнокожему соотечественнику «валить в Африку». Беленюк говорит, что до драки дело не дошло, однако спортсмен почувствовал себя оскорбленным и написал о случившемся в Facebook, задав ряд риторических вопросов. «Украинец ли я для своего государства и какие критерии патриотизма в нем существуют? Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей родине и в родном городе? Нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые готовы положить жизнь для его прославления?» — недоумевает Жан в сообщении, написанном на украинском языке.

Со мной может сфотографироваться любой человек

Некоторые связывают нападение на Беленюка с публикацией российской телеведущей Ольгой Скабеевой совместного фото с украинским спортсменом. Снимок был сделан во время Олимпиады-2016 в Рио, где Жан завоевал серебряную медаль. Скабеева опубликовала это фото в качестве ответа на травлю на Украине легкоатлетки Ярославы Магучих, начавшуюся после объятий прыгуньи в высоту с россиянкой Марией Ласицкене во время Игр-2020 в Токио. Сам Беленюк выступил в поддержку Магучих, однако открестился от селфи со Скабеевой, которую украинские националисты называют «мерзкой пропагандисткой». «Я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек, — заявил Беленюк. — Не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России».

Российская телеведущая в эти оправдания не поверила. «Или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врет. Или Жан Беленюк — идиот, тогда что он делает в Раде», — удивилась Скабеева. Вероятно, в искренности оправданий олимпийского чемпиона усомнилась не только Ольга, но и патриоты Украины, встретившие борца в Печерском районе Киева. Теперь этих людей ищет украинская полиция. Инцидент с расистскими оскорблениями квалифицировали по статье «Нарушение равноправия граждан из-за их расовой принадлежности или религиозных убеждений». Партия «Слуга народа» требует в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности. При желании сделать это не так сложно, другой вопрос — есть ли это желание?

«Патриотизм того или иного гражданина не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или местом жительства, — говорится в заявлении «Слуги народа». — Считаем, что подобный инцидент — одно из проявлений языка ненависти. Их уже третий год подряд на разных коммуникационных площадках, в частности в соцсетях, культивируют политические оппоненты, которые не привыкли цивилизованно и конструктивно вести дискуссии». На случившееся был вынужден реагировать и президент Украины Владимир Зеленский. «Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде именно благодаря Жану Беленюку! Он один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция будет жестко реагировать на такие случаи и пресекать их», — пообещал глава Украины.

Український гімн прозвучав на Олімпіаді @Tokyo2020 саме завдяки #ЖанБеленюк! Він — один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2021

Неадекваты существуют абсолютно везде

Очень многие темнокожие спортсмены, выступающие в Европе, хотя бы один раз жаловались на проявление расизма. Такие истории были в том числе и в России. С негативными проявлениями у нас в стране, например, сталкивался Питер Одемвингие — темнокожий футболист, родившийся в интернациональной семье в СССР. На расизм наших футбольных фанатов обращали внимание выступавшие в чемпионате России конголезец Кристофер Самба, габонец Гуэлор Канга и бразилец Роберто Карлос. О бытовых неприятных ситуациях на расовой почве рассказывала и бывшая гандболистка сборной России Эмилия Турей. Однако все это не идет ни в какое сравнение с инцидентом, в который оказался втянут в Киеве Беленюк — суперзвезда мировой борьбы и человек, многократно проявлявший лояльность по отношению к своей стране даже в тот момент, когда политические решения украинских властей больно били по его карьере.

Например, в 2018 году Жан не смог поехать на чемпионат Европы в российский Каспийск — украинские власти тогда решили, что военнослужащие (а Беленюк, как и Магучих, является армейцем) не должны выезжать на территорию «вражеского государства». «Мы до последнего боролись за свое право ехать на эти соревнования и приложили максимум своих сил, чтобы поднять украинский флаг на этом форуме, — писал тогда Жан в Instagram. — Я потратил массу сил, нервов, времени и здоровья для должной подготовки, но все было зря... В будущем политическая конъюнктура поменяется, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя. Признаюсь, что внутри от этого у меня скребут кошки».

После победы в Токио Беленюк специально подчеркнул свою неразрывную связь с Украиной, станцевав гопак прямо на борцовском ковре. «Я в детстве ходил на украинские народные танцы, — рассказывал Жан в Токио. — Хотя меня оттуда выгнали, потому что я был недостаточно растянутый. У меня не было потенциала стать танцором, но тем не менее некоторые движения из гопака у меня остались на подкорке, наверное. Много кому нравится мой гопак. Я говорил, что если выиграю Олимпийские игры, то станцую. Украинцам это очень нравится. Мне хочется порадовать их. Это очень приятный момент, приятная возможность, чтобы порадовать болельщиков, которые за меня переживали, как и за других наших олимпийцев в Токио».

«Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать, — подвел в Facebook итог нынешнему скандалу с расистскими оскорблениями в Киеве украинский борец. — Со мной все ОК! Хочу отдохнуть! Дни по прилете из Токио действительно стали крайне активными. Спасибо министру Денису Монастырскому и представителям Национальной полиции Украины за оперативную реакцию. Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она дала мне все, что имею, и никто меня не заставит уехать, а неадекваты существуют абсолютно везде! Просто иногда они случаются на нашем пути».