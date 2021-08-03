Муса Евлоев в финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг победил Артура Алексаняна.

В борьбе танком называют Абдулрашида Садулаева, но Мусе Евлоеву это прозвище тоже подошло бы. Он и борется прекрасно, и выглядит исключительно брутально.

В финал Евлоев вышел довольно легко. Соперник был самый ожидаемый — 29-летний Артур Алексанян. Бронзовый призер Лондона, олимпийский чемпион Рио, трехкратный чемпион мира (2014, 2015, 2017).

С Мусой они ровесники, однако ингушский спортсмен взлетел на самый верх позже — когда дошел до финала ЧМ-2017, где проиграл как раз Алексаняну (1-3). Их вторая схватка состоялась в полуфинале чемпионата мира-2018, и Евлоев взял реванш (3-1), а затем выиграл золото. Потом они должны были выйти друг против друга в финале ЧМ-2019. Однако Алексанян сломал ребро, и российский борец получил золото без боя.

В полуфинале Олимпиады Алексанян тоже получил травму — в самом конце схватки с иранцем Мохаммадхади Сарави, когда отрывал соперника от помоста (это действие принесло армянину победу 4-1). Однако Артур покинул зал без посторонней помощи и сумел выйти на финальный поединок.

Евлоев мощно провел первый период, отлично поработав в партере. Он поднял Алексаняна в первой попытке, а потом и во второй — да еще и бросок провел. Плюс Артур получил желтую карточку. Учитывая уровень Евлоева, по сути, у армянина оставался лишь один шанс все-таки выиграть золото — туше. Однако Евлоев спокойно засушил второй период и стал олимпийским чемпионом.

Евлоев спас сборную России по греко-римской борьбе от полного провала на Олимпиаде. Это ее первое и последнее золото в Токио. Золото и две бронзы — с такими наградами она поедет домой. Это повторение худшего результата в истории команды — в Атланте-1996 сборная выступила точно так же. Правда, там и весовых категорий было 10, а не 6, тем не менее в Токио от наших классиков традиционно ждали фурора. Фурор произвел только Евлоев.