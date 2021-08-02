Солдат Фиделя Кастро. Этот кубинец превзошел рекорд великого Карелина

Михайн Лопес Нуньес победил грузина Якоба Каджаю (5-0) и в четвертый раз стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в тяжелом весе. Рассказываем о его карьере и о нем самом.

Олимпиада-2020. Греко-римская борьба. Категория до 130 кг

Финал

Михайн Лопес Нуньес (Куба) — Якоби Каджая (Грузия) — 5:0

38-летний Лопес по числу золотых медалей Олимпиады опередил Александра Карелина, который был первым в Сеуле-1988, Барселоне-1992, Атланте-1996 и вторым в Сиднее-2000. Рассуждения насчет того, кто более великий — Лопес или Карелин, будут в другом материале. Здесь же — факты о кубинском борце.

Несмотря на спортивные регалии, информации о Лопесе совсем немного. Ничего удивительного: на Кубе большие проблемы с интернетом (например, мобильный интернет там появился только в 2018-м). Бойцы ММА Йоэль Ромеро (серебряный призер ОИ-2000 по вольной борьбе в составе сборной Кубы) и Хорхе Масвидаль (его отец — кубинец) проживают в США и ненавидят коммунистический режим. Михайн не такой. Он живет на Кубе, возлагает цветы к мемориалу Хосе Марти и посвящает победы Фиделю Кастро.

Лопес родился в 1982 году неподалеку от городка Херрадура (население — 10 тысяч человек), что в провинции Пинар дель Рио. Пинар дель Рио — это карстовые холмы, отличные погодные условия для ведения сельского хозяйства и, конечно же, производство табака для кубинских сигар. Однако ни Михайн, ни его брат Мичел не стали ни фермерами, ни работниками табачного завода. Мичел (он старше Михайна на 6 лет) стал заниматься боксом в местной секции. Зря время не потратил — в 2003-м выиграл серебро Панамериканских игр, в 2004-м взял бронзу Олимпиады, в 2006-м занял первое место на Центральноамериканских и Карибских играх.

Мичел выступал в весовой категории до 91 кг. Его рост — 191 см. Михайн же еще более крупный парень (сейчас его рост — 198 см). В детстве он занимался боксом, но еще больше любил бейсбол. Помимо занятий спортом и учебы в школе, Михайн много работал в поле. «У него был ненастный аппетит, очень много энергии!» — вспоминала мама олимпийского чемпиона. Когда Михайну было 10 лет, на него, крупного не по годам мальчика, обратил внимание тренер по греко-римской борьбе. Почему его так назвали — Михайн — он никогда не говорил (никто, наверное, и не спрашивал). Хотя имя уникальное.

Александр Карелин рассказывал, что в 13 лет весил 78 кг и не мог подтянуться ни разу. Однако уже через четыре года выполнил норматив мастера спорта СССР, а в 21 стал олимпийским чемпионом. Это природный талант. То же можно сказать и о Лопесе. На первый чемпионат мира он поехал, когда ему было всего-то 19 лет. Это был чемпионат мира-2002 в Москве. Там Михайну не повезло с жеребьевкой: он попал в группу к победителю чемпионата Европы Юрию Патрикееву (тогда боролся за Россию), а также бронзовому призеру Олимпиады-1996 Сергею Мурейко (тогда боролся за Болгарию). Кубинец проиграл Патрикееву (0-4), не вышел из группы и в итоге занял 13-е место, зато победил опытнейшего Мурейко — и уже тогда стало ясно, что Михайна ждет большое будущее.

На чемпионате мира 2003 года Лопес выступил примерно так же — победа и поражение на групповом этапе, общее 16-е место, зато за два месяца до этого выиграл Панамериканские игры. В 2004-м Михайн впервые поехал на Олимпийские игры — в Афины. В группе он одержал две победы, а вот в 1/4 финала уступил Хасану Бароеву (0-2).

Противостояние Лопеса и Бароева стало главным в греко-римской борьбе на несколько лет. В 2005-м кубинец выиграл чемпионат мира, но там Бароев не участвовал. В 2006-м они встретились в финале ЧМ — и российский борец уверенно победил (6-0). В 2007-м Михайн и Хасан снова вышли в финал чемпионата мира, и на этот раз победил кубинец — не так уверенно, как осетин годом ранее, но это вряд ли имеет значение (1-1, выиграл за счет последнего технического действия). В январе 2008-го состоялась четвертая схватка Лопеса и Бароева — в Москве в полуфинале «Гран-при Ивана Поддубного». Российский борец победил. То есть перед Олимпиадой-2008 счет их личного противостояния был 3:1 в пользу Бароева.

Лопес, хоть еще и не был олимпийским чемпионом, ехал в Пекин в статусе надежды нации. Именно ему доверили нести флаг страны на церемонии открытия. И Михайн не подвел. В столицу Китая он прибыл мощный как никогда, еще больше оброс мышечной массой. 1/8 финала, 1/4-ю и 1/2-ю прошел без особых проблем (в частности, победил Патрикеева, который тогда уже представлял Армению). В финале Лопеса поджидал Бароев. В первом периоде кубинец повел 2-0, а потом перевернул соперника и ушел на перерыв, ведя 5-0. Основное время второго периода закончилось вничью, после чего борцы поочередно стали вставать в партер. Бароев выстоял и получил балл. Но затем выстоял и Лопес, что принесло ему победу.

Бароев после схватки признал силу Лопеса, а также посетовал на новые правила. «Назвать случайностью исход финальной схватки будет неправильно, — сказал он российским СМИ. — Лопес изначально был одним из главных претендентов на золотую медаль, оправдав свои надежды и надежды своей страны. Точно так же чемпионом мог стать и я, и Юра Патрикеев. Сложилось так, что победителем стал Лопес. И я могу его только поздравить. Сказать, что именно я должен был стать чемпионом, не могу. Но бывали моменты, где оценку показывали не в ту сторону. Борьба должна быть борьбой. Нужно давать людям бороться, а не дергать их и раздавать баллы на ровном месте, делая кого-то чемпионом. Это неправильно. Вы видели сами: оба раза судьи вытащили синий шар, что сейчас ввели в борьбе. Это дало преимущество моему сопернику. Сложись иначе, второй период мог закончиться с противоположным результатом, и потребовался бы третий период. А в финале Олимпийских игр, тем более когда встречаются равные соперники, важна каждая деталь» (цитата — «СЭ»).

«Посвящаю победу Фиделю Кастро. Я знаю, что он верил в меня», — сказал в свою очередь кубинец.

Затем Лопес выиграл еще три Олимпиады, три чемпионата мира, три Кубка мира, множество турниров Центральной Америки и карибских стран. Красочно его борцовский стиль описал Юрий Патрикеев, которого Михайн победил в финале ЧМ-2010: «Лопес — здоровенная машина. Очень силен физически и хорошо подготовлен функционально. Выдержать его натиск в стойке дико тяжело, большинство борцов готово уползти с ковра уже после первой минуты схватки. Он без ног забирается на канат пять раз при его-то массе, а я — только два. Огромная физическая сила компенсирует Лопесу недостаток техники и сильных спарринг-партнеров» (цитата — wrestrus.ru).

На Кубе были и есть тяжеловесы-классики высокого уровня, но, конечно, не в таком количестве, как в России. До Лопеса лидером был Эктор Милиан, потом появились Ясмани Акоста и Оскар Пино. 33-летний бронзовый призер ЧМ-2017 Акоста сейчас выступает за Чили (в Токио в схватке за бронзу проиграл Сергею Семенову). 27-летний Пино уже трижды был на пьедестале чемпионатов мира — серебро в 2019-м, бронза в 2017-м и 2018-м.

Бароев после ОИ-2008 выиграл только чемпионат Европы-2011 (а в 2016-м еще и был лишен серебра Пекина после перепроверки допинг-проб). Новым основным конкурентом Лопеса стал турок Риза Каяалп. Уже в 18 лет Риза поехал на Олимпийские игры (вылетел после первого раунда), а в 19 стал бронзовым призером чемпионата мира-2009. Именно там, на ЧМ в датском Хернинге, он впервые схлестнулся с Лопесом — кубинец победил 3-0.

Их следующая схватка состоялась через два года — в финале чемпионата мира в Стамбуле. И Каяалпу удалось взять реванш (4-0). В 2012-м они встретились на ковре в полуфинале Олимпиады в Лондоне — Михайн выиграл 3-0. Потом был поединок в финале ЧМ-2014 — и снова победил кубинец (0-2). В финале ЧМ-2015 Каяалп взял еще один (1-0), а вот в финале Олимпиады в Рио-де-Жанейро турок потерпел увесистое поражение — 0-6. В Токио же сетка получилась такой, что Лопес и Каяалп схлестнулись уже в полуфинале. Итог — победа кубинца 2-0. После схватки он подошел к 9-кратному чемпиону Европы, обнял и поцеловал в лоб. «Это чтобы он знал, что я его папа», — сказал Михайн кубинским журналистам (цитата — агентство ACN). В микст-зоне они приветствовали его аплодисментами. «Там, где есть я, он [Каяалп] не побеждает», — выкрикнул Лопес на эмоциях.

Это была последняя Олимпиада Лопеса. О намерении завершить карьеру он сообщил еще в феврале прошлого года. «После Токио я ухожу на пенсию, решение принято. В силу возраста я хочу отдохнуть, дать возможность проявить себя молодым ребятам», — сказал он (цитата — Inside The Games).

Лопес стал не только самым титулованным борцом-классиком в истории Олимпиад, но и самым титулованным кубинским спортсменом. По числу олимпийских золотых медалей он опередил боксеров Теофило Стивенсона (1972, 1976, 1980) и Феликса Савона (1992, 1996, 2000) и повторил результат фехтовальщика Рамона Фонста (1900, 1904 — три золота).

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После победы на Олимпиаде-2016 Лопеса спросили, как бы могла закончиться его схватка с Александром Карелиным. Лопес ответил так: «Конечно, это была бы особенная схватка, очень красивая, это было бы что-то запредельное — то, чем бы восхищались все вокруг. Но у него свое время, а у меня — свое».

Обновление: Выиграв четвертую Олимпиаду, Лопес пришел в микст-зону и долго общался с журналистами. Он не исключил, что все же примет участие в Олимпийских играх 2024 года. «Сейчас не могу сказать ни «да», ни «нет», — заявил он.