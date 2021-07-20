Призывают весь мир к борьбе с коммунистами.

С 11 июля на Кубе полыхают масштабные антиправительственные протесты. Поводом для выхода людей на «прогулку» стало нормирование продуктов питания и медикаментов и их нехватка в стране, что особенно остро ощущалось во время самой тяжелой фазы пандемии. Особенно стихийно протесты вспыхнули после сообщений о новом рекорде ежедневной смертности. Некоторые политологи и наблюдатели описывают протесты как крупнейшие антиправительственные демонстрации на Кубе со времен Малеконасо в 1994 году.

Не остались в стороне от происходящего кубинские звезды ММА — Хорхе Масвидаль, Йоэль Ромеро и Эктор Ломбард. Особенно яростно мочит коммунистов Масвидаль, у которого давние счеты с режимом Кастро и его последователями. Когда-то коммунисты убили по политическим причинам некоторых его родственников и вынудили к эмиграции отца Масвидаля. Уже третий день Хорхе реагирует на ситуацию в Twitter и раздает хлесткие интервью. Мы собрали самое интересное.

These people are not asking for a vaccine. They are asking for their freedom #supernecessary #SOSCuba pic.twitter.com/XTQ6YDP3sJ — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) July 17, 2021

«С тех пор как в моей голове начал работать мыслительный процесс, я только и слышал от отца истории про коммунистические ужасы на Кубе, — говорит Масвидаль в интервью FOX News. — Коммунистический режим — это машина-убийца, который всегда использовал идею зла — что человек должен находиться под тотальным контролем. Такой режим дает тебе бесплатно страховку, оплачивает счета, но это неправильно и вредно. Вылезай из кровати, иди работай и сам зарабатывай на лучшую страховку и на все другое. Вот что правильно.



Любое государство, которое дает тебе все бесплатно, крошит тебе в рот этот бесплатный хлеб, со временем будет забирать у тебя все больше и больше свобод, пока полностью не поработит. Я хочу, чтобы все в мире поддержали кубинцев, которые сейчас вышли на протесты против коммунистического режима. В США вышли люди, чтобы поддержать эти протесты. Но митингов мало, мы должны сделать что-то еще, чтобы сломать этот режим. Тех же трусов и дураков, которые не знают историю, я предлагаю отправлять на Кубу. Пусть поживут там хотя бы день. Это просто выносит мой мозг, что есть люди, которые по-прежнему думают, что социализм или коммунизм могут работать хоть в каком-либо виде.



Это безумие, что остались еще люди, которые так думают. Этот дурак Колин Коперник (игрок NFL) заслуживает наибольшего презрения, потому что он постоянно молится на социализм. Я не понимаю, как человек, которому США дали возможность играть в футбол и зарабатывать миллионы, поддерживает социализм. При социализме он бы стоял в трехдневных очередях за хлебом. На Кубе нет медицины, нет горячей воды, нет еды, а есть только длинные очереди за хлебом. Сейчас многие требуют, чтобы США сняли санкции и эмбарго с Кубы. Но как насчет того, чтобы уничтожить коммунистический режим, и санкции снимутся сами собой? Я призываю всех поддержать кубинские протесты и поддержать вообще всех, кто борется в этом мире против коррумпированных и угнетающих государств».

Поддержал протестующих и бывший претендент на пояс UFC, серебряный призер Олимпийских игр Йоэль Ромеро. Он готов в случае чего даже сесть в самолет и прилететь на Остров свободы, чтобы лично дать отпор коммунистам.

«Текущая ситуация — повод всем кубинцам в мире выйти и поддержать тех кубинцев, которые сейчас на острове, — обращается Ромеро к соотечественникам в инстаграме. — Пришло время кричать и стоять на своем по-настоящему. Это время Родины и Жизни. Так выйдем и не повернемся спинами к тем, кто погибает и страдает от правительства Кастро. Как Солдат Бога, я говорю вам, что это все не просто разговоры. Если нам нужно будет прыгнуть в самолет, прилететь и отдать наши жизни — мы это сделаем».

Присоединился к коллегам и бывший чемпион Bellator Эктор Ломбард.

«Кубинский народ устал от страданий, голода и лжи. Люди выходят на улицы, требуя своего права на свободу и призывая к немедленной отставке Кубинскую коммунистическую партию. Президент Диас Канель Бермудес натравливает военных на свой народ, правительство отключило интернет, электричество и все средства связи, они убивают протестующих на улицах, кубинцы безоружны, они не могут защитить себя от военных.



Мы просим гуманитарного и военного вмешательства, чтобы помочь тем людям, которые сейчас нуждаются в поддержке. Давайте не дадим убивать их, они всего лишь хотят быть свободными».