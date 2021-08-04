Россиянин Сурков проиграл в схватке за третье место в весовой категории до 67 кг
13:54
Россиянин Артем Сурков проиграл в схватке за третье место в весовой категории до 67 кг в соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Токио. Он уступил Мохамеду Эль-Сайеду из Египта.
Греко-римская борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
до 67 кг
Матч за 3-е место
Артем Сурков (Россия) — Мохамед Эль-Сайед (Египет) — 1:2
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