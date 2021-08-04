Россиянин Сурков проиграл в схватке за третье место в весовой категории до 67 кг

Россиянин Артем Сурков проиграл в схватке за третье место в весовой категории до 67 кг в соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Токио. Он уступил Мохамеду Эль-Сайеду из Египта.

Греко-римская борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

до 67 кг

Матч за 3-е место

Артем Сурков (Россия) — Мохамед Эль-Сайед (Египет) — 1:2