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Россиянин Сурков проиграл в схватке за третье место в весовой категории до 67 кг

13:54
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Россиянин Артем Сурков проиграл в схватке за третье место в весовой категории до 67 кг в соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Токио. Он уступил Мохамеду Эль-Сайеду из Египта.

Греко-римская борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

до 67 кг

Матч за 3-е место

Артем Сурков (Россия) — Мохамед Эль-Сайед (Египет) — 1:2

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Иван Шитик все материалы автора

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