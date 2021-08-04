Немец Штаблер выиграл в матче за 3-е место греко-римской борьбы Олимпиады
13:53
Немецкий борец Франк Штаблер выиграл в матче за 3-е место Олимпиады в Токио. Спортсмен оказался сильнее грузина Рамаза Зоидзе (5:4).
Греко-римская борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
до 67 кг
Матч за 3-е место
Франк Штаблер (Германия) — Рамаз Зоидзе (Грузия) — 5:4
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