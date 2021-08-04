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Немец Штаблер выиграл в матче за 3-е место греко-римской борьбы Олимпиады

13:53
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Немецкий борец Франк Штаблер выиграл в матче за 3-е место Олимпиады в Токио. Спортсмен оказался сильнее грузина Рамаза Зоидзе (5:4).

Греко-римская борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

до 67 кг

Матч за 3-е место

Франк Штаблер (Германия) — Рамаз Зоидзе (Грузия) — 5:4

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Виктория Кравченко все материалы автора

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