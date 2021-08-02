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Борец Воробьева поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде

09:47

Россиянка Наталья Воробьева в своем Instagram выложила пост после поражения в четвертьфинале турнира по вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио.

Вчера, 1 августа, россиянка проиграла представительнице Киргизии Айпери Медет кызы.

«У меня был большой спортивный путь, и я благодарна судьбе за то, что ощутила радость победы и горесть поражения. Это делает меня сильнее. Спасибо моим преданным болельщикам», — написала Воробьева.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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