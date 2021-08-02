Женская сборная Канады вышла в финал футбольного турнира на Олимпиаде в Токио
13:08
Женская сборная Канады вышла в финал футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.
В полуфинале футболистки из Канады одержали победу над командой США со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забила Джесси Флеминг.
В финале сборная Канады встретится с победительницами матча Австралия — Швеция.
Олимпийские игры
1/2 финала
США — Канада — 0:1 (0:0)
Гол: Флеминг, 74 — с пенальти.
2 августа. Касима (Ибараки). Стадион «Касима».
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