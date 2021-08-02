Олимпиада
Токио-2020
Футбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Футбол

Женская сборная Канады вышла в финал футбольного турнира на Олимпиаде в Токио

13:08
Теги:

Женская сборная Канады вышла в финал футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

В полуфинале футболистки из Канады одержали победу над командой США со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забила Джесси Флеминг.

В финале сборная Канады встретится с победительницами матча Австралия — Швеция.

Олимпийские игры

1/2 финала

США — Канада — 0:1 (0:0)

Гол: Флеминг, 74 — с пенальти.

2 августа. Касима (Ибараки). Стадион «Касима».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Международная федерация волейбола извинилась перед сборной России за скандальное решение судьи на Олимпиаде
НОК Белоруссии объяснил причины вывоза легкоатлетки Тимановской из Токио в Минск
Почему разразился скандал с Тимановской? Политический конфликт поначалу был чисто спортивным
России не хватило партии, чтобы попасть на Доминикану в плей-офф Олимпиады. Вместо этого — могучая Бразилия
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд