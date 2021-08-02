Женская сборная Канады вышла в финал футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

В полуфинале футболистки из Канады одержали победу над командой США со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забила Джесси Флеминг.

В финале сборная Канады встретится с победительницами матча Австралия — Швеция.

Олимпийские игры

1/2 финала

США — Канада — 0:1 (0:0)

Гол: Флеминг, 74 — с пенальти.

2 августа. Касима (Ибараки). Стадион «Касима».