Бразилия и Япония вышли в полуфинал мужского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио

Сборная Бразилии победила Египет в четвертьфинале мужского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио — 1:0.

Автором единственного и победного мяча стал нападающий Матеус Кунья. Футболист «Зенита» Малком появился на поле на 64-й минуте встречи и не отличился результативными действиями. В полуфинале бразильцы сыграют с победителем матча Корея — Мексика.

В параллельной встрече сборная Японии обыграла Новую Зеландию. По итогам основного и дополнительного времени была зафиксирована ничья со счетом 0:0, хозяева Олимпиады оказались сильнее в серии пенальти. В полуфинале Япония встретится с Испанией.

Олимпийские игры

1/4 финала

Бразилия — Египет — 1:0 (1:0)

Гол: Кунья, 37.

Бразилия: Сантос, Дани Алвес, Арана, Диегу Карлос, Нину, Дуглас Луис, Гимарайнс, Клаудинью (Рейниер, 65), Ришарлисон (Менину, 90+2), Кунья (Паулинью, 54), Антони (Малком, 64).

Египет: Эль-Шенави, Хегази, М.Хамди, Галал, Тавфик, А.Хамди (Манси, 84), Эль Эраки (Ашур, 62), Эль Фотух, Собхи, Мохамед (Махер, 85), Райан (Мохсен, 63).

Предупреждения: Антони, 32. Тавфик, 42.

Судья: Бит (Австралия).

31 июля. Сайтама. Стадион «Сайтама 2002».

Япония — Новая Зеландия — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:2

Япония: Тани, Йосида, Томиясу, Хатате (Итакура, 91), Хашиока, Эндо, Доан (Миеси, 106), Кубо, Сома (Накаяма, 69), Танака (Митома, 91), Хаяши (Уэда, 69).

Новая Зеландия: Воуд, Рид (Макковатт, 51), Качаче, Пийнакер, Эллиот (Ингам, 79), Льюис, Стенснесс, Белл, Вуд, Уэйн (Чампнесс, 85), Гарбетт (Джаст, 79).

Предупреждения: Белл, 19. Стенснесс, 55. Гарбетт, 64. Качаче, 71. Томиясу, 89. Миеси, 114.

Судья: Эльфат (США).

31 июля. Касима (Ибараки). Стадион «Касима».