Великая заявила о возможности поехать на Олимпиаду в Париже

Российская саблистка Софья Великая, которая на Олимпиаде в Токио выиграла личное серебро и командное золото, рассказала о перспективах выступить на Играх в Париже.

На счету 36-летней Великой уже три личных серебра и два командных золота с трех Олимпиад (Лондон-2012, Рио-2016 и Токио-2020).

— Вы готовы остаться в спорте до Парижа-2024? — вопрос Великой.

— Я увидела, что девочки готовы бороться в команде. Они могут все. Но за себя я пока не могу ничего сказать. Может, я теперь буду талисманом этой команды?

— Почему бы нет.

— Скажу так: если мои дети захотят в Диснейленд, я возьму их с собой и поеду на Олимпиаду. Мне нужна еще какая-то мотивация помимо фехтования. Шоппинг, встретиться с друзьями — что угодно. Если в Париже что-то такое сложится, я сто процентов приеду.