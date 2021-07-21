Великая: «Рада, что выбрали знаменосцем сборной России. Будет о чем рассказать детям»

Российская саблистка Софья Великая поделилась эмоциями после прибытия на Олимпийские игры в Токио.

«Долетели хорошо. Заключительный сбор провели в отличных условиях, нам все понравилось. Мы были готовы ко всем ограничениям, определенному дискомфорту, который нас ожидает и по прилету, в аэропорту, и в дальнейшем. Но нужно набраться терпения, сконцентрироваться на подготовке и на выступлении», — цитирует Великую официальный сайт ОКР.

Также спортсменка высказалась о своей роли знаменосца российской команды на церемонии открытия Игр.

«Главное, чтобы в Олимпийской деревне фен работал (смеется). Я счастлива, и мне это крайне приятно. Будет о чем рассказать детям. Очень рада, что выбрали меня. В нашей команде много достойных кандидатов. Все одновременно не могут идти с флагом. Рада, что мне выпала такая возможность. Для меня это честь», — сказала Великая.

Великая является олимпийской чемпионкой по фехтованию 2016 года в командном первенстве, серебряным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве, восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.