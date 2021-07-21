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Знаменосец сборной России на Олимпиаде в Токио Великая прилетела в Японию

11:59
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Российская саблистка Софья Великая прибыла на Олимпийские игры в Токио (Япония), сообщает Telegram-канал Олимпийского комитета России.

«Долетели хорошо, провели заключительный сбор в отличных условиях, все понравилось. Готовы ко всем ограничениям и какому-то дискомфорту, с которым можем столкнуться. Я счастлива, мне приятно, что буду знаменосцем сборной России. Будет что рассказать детям. Рада, что выбрали меня, ведь у нас в команде много заслуженных кандидатов и мастеров. У нас большая команда, все сразу с флагом идти не могут. Рада, что мне выпала такая честь», — сказала Великая в видео, опубликованном в Telegram-канале ОКР.

Великая является действующей олимпийской чемпионкой в командной сабле.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля, соревнования будут идти до 8 августа. Знаменосцами российской команды станут Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/1038

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Иван Торопцев все материалы автора

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