Тренер аргентинской саблистки сделал ей предложение в прямом эфире во время Олимпиады

На Олимпиаде в Токио аргентинская саблистка Мария Белен Перес Морис получила предложение руки сердца во время интервью. Это произошло в прямом эфире аргентинского канала TyC Sports.

?? NO BUSQUEN M?S: ?AC? EST? EL MOMENTO M?S EMOCIONANTE DE #Tokio2020EnTyCSports!



Minutos despu?s de su partipaci?n en Tokio, la esgrimista Bel?n P?rez Maurice recibi? una PROPUESTA DE CASAMIENTO EN VIVO de su pareja Lucas Saucedo. ?FELICITACIONES! ?? pic.twitter.com/5fqwzI43aJ — TyC Sports (@TyCSports) July 26, 2021

Когда спортсменка давала интервью, ее тренер Лукас Сауседо встал за ее спиной с табличкой. На ней было написано: «Худышка, не хочешь выйти за меня замуж? Пожалуйста». После того, как фехтовальщица обернулась, Сауседо опустился на колено. Его возлюбленная ответила согласием.

До этого спортсменка уступила венгерке Анне Мартон (12:15). Сауседо и Перес Морис вместе уже 18 лет. При этом тренер в 2010 году уже делал саблистке предложение, но в тот раз она ответила отказом.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.