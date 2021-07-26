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Тренер аргентинской саблистки сделал ей предложение в прямом эфире во время Олимпиады

20:53
Лукас Сауседо и Мария Белен Перес Морис. Фото Twitter
Лукас Сауседо и Мария Белен Перес Морис. Фото Twitter
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На Олимпиаде в Токио аргентинская саблистка Мария Белен Перес Морис получила предложение руки сердца во время интервью. Это произошло в прямом эфире аргентинского канала TyC Sports.

Когда спортсменка давала интервью, ее тренер Лукас Сауседо встал за ее спиной с табличкой. На ней было написано: «Худышка, не хочешь выйти за меня замуж? Пожалуйста». После того, как фехтовальщица обернулась, Сауседо опустился на колено. Его возлюбленная ответила согласием.

До этого спортсменка уступила венгерке Анне Мартон (12:15). Сауседо и Перес Морис вместе уже 18 лет. При этом тренер в 2010 году уже делал саблистке предложение, но в тот раз она ответила отказом.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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Евгений Петров все материалы автора

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