Олимпийская чемпионка Позднякова объявила об уходе в декрет через час после победы
05:58
Российская фехтовальщица София Позднякова в интервью «СЭ» рассказала, что собирается взять годичный перерыв, чтобы родить ребенка. Это произошло спустя час после победы в олимпийском турнире саблисток в Токио.
«Сейчас я думаю о годичном перерыве. Я хочу ребенка. Мы с мужем будем работать над этим. (Смеется.) Но мое ближайшее будущее — соревнование 31 июля. Верю в еще одну нашу медаль», — сказала россиянка.
Вчера Позднякова в олимпийском финале победила соотечественницу Софью Великую — 15:11.
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 27 июля //
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