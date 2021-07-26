Великая проиграла третий олимпийский финал подряд. И поучаствовала во втором дубле
Восьмикратная чемпионка мира Софья Великая в третий раз подряд проиграла в финальном поединке сабельного турнира Олимпиады.
В 2012 году россиянка уступила кореянка Ким Джи Ен, четыре года спустя в Рио — россиянке Яне Егорян, в Токио — еще одной подруге по команде Софии Поздняковой. В 2008 году Великая тоже добралась до полуфинала олимпийского турнира, но в борьбе за медали уступила двум американкам.
Усилиями Поздняковой Россия сравнялась с США по числу золотых медалей в самой молодой фехтовальной дисциплине, правда, по серебру наша команда американок по числу серебряных наград
Все финалы в женской сабле на Олимпийских играх
|
Год
|
Город
|
Победитель
|
Проигравший
|
Счет
|
2004
|
Афины
|
Мариэль Загунис США
|
Тань Сюэ Китай
|
15:9
|
2008
|
Пекин
|
Мариэль Загунис США
|
Сара Джейкобсон США
|
15:8
|
2012
|
Лондон
|
Ким Джи Ен Корея
|
Софья Великая Россия
|
15:9
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Яна Егорян Россия
|
Софья Великая Россия
|
15:14
|
2021
|
Токио
|
София Позднякова Россия
|
Софья Великая Россия
|
15:10
Позднякова и Великая оформили шестой олимпийский дубль для СССР и России. Однажды медали между собой разыграли рапиристы, пять раз саблисты и саблистки. Великая дважды уступила сокомандницам, а вот Позднякова повторила достижение своего отца Станислава, который свое личное золото в Атланте выиграл в поединке с другим россиянином Сергеем Шариковым.
Все наши дубли в фехтовании на Олимпийских играх
|
Год
|
Город
|
Оружие
|
Победитель
|
Проигравший
|
1960
|
Рим
|
Рапира
|
Виктор Жданович
|
Юрий Сисикин
|
1976
|
Монреаль
|
Сабля
|
Виктор Кровопусков
|
Владимир Назлымов
|
1980
|
Москва
|
Сабля
|
Виктор Кровопусков
|
Михаил Бурцев
|
1996
|
Атланта
|
Сабля
|
Станислав Поздняков
|
Сергей Шариков
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Сабля
|
Яна Егорян
|
Софья Великая
|
2021
|
Токио
|
Сабля
|
София Позднякова
|
Софья Великая
Понедельничный дубль стал 11-м в истории выступления российской сборной на Олимпиадах. По три раза золото и серебро России приносили фехтовальщики и гимнастки-художницы, дважды легкоатлетки, по разу — стрелки, спортивные гимнастки и теннисистки. Причем в 2004 году прыгуньи в длину, а в 2008-м теннисистки оформили и вовсе уникальные для России полные пьедесталы.
Случаи, когда россияне брали золото и серебро в одном виде программы
|
Год
|
Город
|
Вид
|
Золото
|
Серебро
|
1996
|
Атланта
|
Фехтование
|
Станислав Поздняков
|
Сергей Шариков
|
1996
|
Атланта
|
Стрельба
|
Ольга Клочнева
|
Марина Логвиненко
|
2000
|
Сидней
|
Спортивная гимнастика
|
Елена Замолодчикова
|
Светлана Хоркина
|
2004
|
Афины
|
Легкая атлетика
|
Татьяна Лебедева
|
Ирина Симагина
|
2004
|
Афины
|
Легкая атлетика
|
Елена Исинбаева
|
Светлана Феофанова
|
2004
|
Афины
|
Художественная гимнастика
|
Алина Кабаева
|
Ирина Чащина
|
2008
|
Пекин
|
Теннис
|
Елена Дементьева
|
Динара Сафина
|
2012
|
Лондон
|
Художественная гимнастика
|
Евгения Канаева
|
Дарья Дмитриева
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Фехтование
|
Яна Егорян
|
Софья Великая
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Художественная гимнастика
|
Маргарита Мамун
|
Яна Кудрявцева
|
2021
|
Токио
|
Фехтование
|
София Позднякова
|
Софья Великая
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