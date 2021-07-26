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Великая проиграла третий олимпийский финал подряд. И поучаствовала во втором дубле

20:15
Софья Великая и София Позднякова. Фото AFP
Софья Великая и София Позднякова. Фото AFP
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Восьмикратная чемпионка мира Софья Великая в третий раз подряд проиграла в финальном поединке сабельного турнира Олимпиады.

София Позднякова.Великий русский вечер на Олимпиаде! Позднякова взяла золото и сжала в объятиях отца-чемпиона

В 2012 году россиянка уступила кореянка Ким Джи Ен, четыре года спустя в Рио — россиянке Яне Егорян, в Токио — еще одной подруге по команде Софии Поздняковой. В 2008 году Великая тоже добралась до полуфинала олимпийского турнира, но в борьбе за медали уступила двум американкам.

Усилиями Поздняковой Россия сравнялась с США по числу золотых медалей в самой молодой фехтовальной дисциплине, правда, по серебру наша команда американок по числу серебряных наград

Все финалы в женской сабле на Олимпийских играх

Год

Город

Победитель

Проигравший

Счет

2004

Афины

Мариэль Загунис США

Тань Сюэ Китай

15:9

2008

Пекин

Мариэль Загунис США

Сара Джейкобсон США

15:8

2012

Лондон

Ким Джи Ен Корея

Софья Великая Россия

15:9

2016

Рио-де-Жанейро

Яна Егорян Россия

Софья Великая Россия

15:14

2021

Токио

София Позднякова Россия

Софья Великая Россия

15:10

Позднякова и Великая оформили шестой олимпийский дубль для СССР и России. Однажды медали между собой разыграли рапиристы, пять раз саблисты и саблистки. Великая дважды уступила сокомандницам, а вот Позднякова повторила достижение своего отца Станислава, который свое личное золото в Атланте выиграл в поединке с другим россиянином Сергеем Шариковым.

Все наши дубли в фехтовании на Олимпийских играх

Год

Город

Оружие

Победитель

Проигравший

1960

Рим

Рапира

Виктор Жданович

Юрий Сисикин

1976

Монреаль

Сабля

Виктор Кровопусков

Владимир Назлымов

1980

Москва

Сабля

Виктор Кровопусков

Михаил Бурцев

1996

Атланта

Сабля

Станислав Поздняков

Сергей Шариков

2016

Рио-де-Жанейро

Сабля

Яна Егорян

Софья Великая

2021

Токио

Сабля

София Позднякова

Софья Великая

Понедельничный дубль стал 11-м в истории выступления российской сборной на Олимпиадах. По три раза золото и серебро России приносили фехтовальщики и гимнастки-художницы, дважды легкоатлетки, по разу — стрелки, спортивные гимнастки и теннисистки. Причем в 2004 году прыгуньи в длину, а в 2008-м теннисистки оформили и вовсе уникальные для России полные пьедесталы.

Случаи, когда россияне брали золото и серебро в одном виде программы

Год

Город

Вид

Золото

Серебро

1996

Атланта

Фехтование

Станислав Поздняков

Сергей Шариков

1996

Атланта

Стрельба

Ольга Клочнева

Марина Логвиненко

2000

Сидней

Спортивная гимнастика

Елена Замолодчикова

Светлана Хоркина

2004

Афины

Легкая атлетика

Татьяна Лебедева

Ирина Симагина

2004

Афины

Легкая атлетика

Елена Исинбаева

Светлана Феофанова

2004

Афины

Художественная гимнастика

Алина Кабаева

Ирина Чащина

2008

Пекин

Теннис

Елена Дементьева

Динара Сафина

2012

Лондон

Художественная гимнастика

Евгения Канаева

Дарья Дмитриева

2016

Рио-де-Жанейро

Фехтование

Яна Егорян

Софья Великая

2016

Рио-де-Жанейро

Художественная гимнастика

Маргарита Мамун

Яна Кудрявцева

2021

Токио

Фехтование

София Позднякова

Софья Великая

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