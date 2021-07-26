Великая проиграла третий олимпийский финал подряд. И поучаствовала во втором дубле

Восьмикратная чемпионка мира Софья Великая в третий раз подряд проиграла в финальном поединке сабельного турнира Олимпиады.

В 2012 году россиянка уступила кореянка Ким Джи Ен, четыре года спустя в Рио — россиянке Яне Егорян, в Токио — еще одной подруге по команде Софии Поздняковой. В 2008 году Великая тоже добралась до полуфинала олимпийского турнира, но в борьбе за медали уступила двум американкам.

Усилиями Поздняковой Россия сравнялась с США по числу золотых медалей в самой молодой фехтовальной дисциплине, правда, по серебру наша команда американок по числу серебряных наград

Все финалы в женской сабле на Олимпийских играх

Год Город Победитель Проигравший Счет 2004 Афины Мариэль Загунис США Тань Сюэ Китай 15:9 2008 Пекин Мариэль Загунис США Сара Джейкобсон США 15:8 2012 Лондон Ким Джи Ен Корея Софья Великая Россия 15:9 2016 Рио-де-Жанейро Яна Егорян Россия Софья Великая Россия 15:14 2021 Токио София Позднякова Россия Софья Великая Россия 15:10

Позднякова и Великая оформили шестой олимпийский дубль для СССР и России. Однажды медали между собой разыграли рапиристы, пять раз саблисты и саблистки. Великая дважды уступила сокомандницам, а вот Позднякова повторила достижение своего отца Станислава, который свое личное золото в Атланте выиграл в поединке с другим россиянином Сергеем Шариковым.

Все наши дубли в фехтовании на Олимпийских играх

Год Город Оружие Победитель Проигравший 1960 Рим Рапира Виктор Жданович Юрий Сисикин 1976 Монреаль Сабля Виктор Кровопусков Владимир Назлымов 1980 Москва Сабля Виктор Кровопусков Михаил Бурцев 1996 Атланта Сабля Станислав Поздняков Сергей Шариков 2016 Рио-де-Жанейро Сабля Яна Егорян Софья Великая 2021 Токио Сабля София Позднякова Софья Великая

Понедельничный дубль стал 11-м в истории выступления российской сборной на Олимпиадах. По три раза золото и серебро России приносили фехтовальщики и гимнастки-художницы, дважды легкоатлетки, по разу — стрелки, спортивные гимнастки и теннисистки. Причем в 2004 году прыгуньи в длину, а в 2008-м теннисистки оформили и вовсе уникальные для России полные пьедесталы.

Случаи, когда россияне брали золото и серебро в одном виде программы