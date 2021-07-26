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Саблистка Софья Великая прокомментировала свой выход в полуфинал Олимпиады

10:21

Российская саблистка Софья Великая прокомментировала свой выход в полуфинал Олимпиады в Токио.

Россиянка победила американку Мариэль Загунис в 1/4 финала со счетом 15:8.

«Очень уважаю ее — опытный боец, сильна психологически. Долгое время была тройка лидеров: она, украинка Харлан и я, мы только местами менялись. Конечно, я волновалась, и вы видели, как напряженно складывалась первая половина боя, но во второй половине я поменяла дистанцию и смогла контролировать бой. Жаль, что мы не встретимся в финале», — сказала Великая.

Вместе с Великой в 1/2 финала также вышла София Позднякова.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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