Рапиристка Коробейникова рассказала, что помогло ей завоевать бронзу на Олимпиаде в Токио

Российская рапиристка Лариса Коробейникова поделилась впечатлениями после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде в Токио. В матче за третье место она победила Элизу Вольпи из Италии (15:14).

«При счете 1:5 подумала, что если отфехтую как в полуфинале, будет стыдно мне, тренерам и всем, кто за меня болеет, — приводит слова Коробейниковой пресс-служба ОКР. — Взяла себя в руки и переломила ход поединка. В том числе с помощью маленьких тактических хитростей. Смена рапиры всегда дает необходимую паузу. Соперницу она сбивает с ритма, а ты можешь собраться с мыслями.

Концовка получилась очень эмоциональной. Когда Вольпи нанесла 14-й укол, я сказала себе: «Лариса, делай, что хочешь, но ты должна выиграть!».

Теперь я плачу от счастья. На Играх в Лондоне в личном турнире я не выступала, была запасной. В Рио вообще не поехала. Так что это моя первая личная олимпийская медаль, и она мне далась очень тяжело.

Впереди — командные соревнования. Буду в них фехтовать рапирой, которой нанесла бронзовый укол. Спортсмены — суеверные люди. Надеюсь, это поможет".