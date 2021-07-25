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Егорян — о серебре Дериглазовой: «Конечно, это хороший результат, но для Инны — это проигрыш»

15:45
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян прокомментировала серебряную медаль рапиристки Инны Дериглазовой на Олимпиаде в Токио.

Российская спортсменка в финале уступила американке Ли Кифер (13:15).

«Конечно, огорчение испытываю, — сказала Егорян «СЭ». — В ком, а в Инне я была уверена на 100 процентов. Я считаю, что она мастер своего дела. В рапирном женском фехтовании лучше Инны нет никого. Несмотря на то, что она сегодня проиграла — она все равно победительница. Все спортсмены мира ее боятся. Она уже неоднократно доказывала, что она высокий специалист в своем деле. Не знаю, что случилось. Нужно отдать должное американке, она была в хорошей форме. Возможно, удача была именно на ее стороне. В любом случае серебряная медаль — это очень хороший результат, но для Инны это проигрыш. Она заслуживает только золото. Сколько она тренируется, как она работает, сколько сил она выкладывает — я считаю, что ее медаль должна была быть золотой».

Егорян также отметила, что на Дериглазовой могло сказаться олимпийское давление.

«Инна — это очень трудолюбивый человек, который тренируется с утра до вечера. Она выкладывается на любом старте, независимо от того — российский или международный. Даже ведя с крупным счетом, она никогда не расслабляется. Возможно, сказалось Олимпийское давление. Олимпиада бывает раз в 4 года. Эмоции, которые испытывают спортсмены в этот день, знает только Бог», — добавила Егорян.

Ранее Лариса Коробейникова выиграла бронзовую медаль, победив итальянку Эльзу Вольпи.

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