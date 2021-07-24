Российская шпажистка Муртазаева проиграла эстонке Лехис в поединке за бронзу Олимпиады-2020
14:08
Российская шпажистка Айзанат Муртазаева проиграла эстонке Катрине Лехис в поединке за бронзу Олимпиады в Токио.
19-летняя спортсменка уступила со счетом 15:8
В поединке за золотые медали выступят китаянка Сунь Ивень и румынка Ана Мария Попеску.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Шпага, личное первенство
Матч за 3-е место
Айзанат Муртазаева (Россия) — Катрина Лехис (Эстония) — 8:15
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