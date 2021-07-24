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Российская шпажистка Муртазаева проиграла эстонке Лехис в поединке за бронзу Олимпиады-2020

14:08
Айзанат Муртазаева (справа). Фото AFP
Айзанат Муртазаева (справа). Фото AFP
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Российская шпажистка Айзанат Муртазаева проиграла эстонке Катрине Лехис в поединке за бронзу Олимпиады в Токио.

19-летняя спортсменка уступила со счетом 15:8

В поединке за золотые медали выступят китаянка Сунь Ивень и румынка Ана Мария Попеску.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Шпага, личное первенство

Матч за 3-е место

Айзанат Муртазаева (Россия) — Катрина Лехис (Эстония) — 8:15

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Иван Торопцев все материалы автора

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